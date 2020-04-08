دي مش مراجيح.. جمال العدل يكشف سبب استمرار تصوير مسلسلات رمضان رغم كورونا

قال المنتج السينمائي جمال العدل ، إنه هناك إدارة أزمة للحد من انتشار فيروس كورونا على أعلى مستوى، والحكومة المصرية اتخذت خطوات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا .





وأضاف جمال العدل في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، أن أبطال المسلسلات والأعمال الدرامية يعملون بكل طاقتهم وبكل حرص ولا يمكن إيقاف صناعة الدراما لأنها صناعة لها تراكمات ولها منتج يصدر للخارج ويعاد تصديره والدراما والسينما مؤثرة وشديدة التأثير وطويلة المدى.





وتابع جمال العدل:" الناس متصورة إننا بنعمل مراجيح ولكننا اتبعنا كافة الإجراءات الاحترازية وقللنا العمالة ولم نقم بتسريح أحد للتقليل من التجمعات التكدسات".





وأكمل جمال العدل:" مرتبات العاملين في مجال الإنتاج السينمائي مستمرة كما هي ولكننا خففنا عدد العاملين في مواقع التصوير".





ولفت جمال العدل:" لدينا حوالي 5 ملايين عامل في صناعة السينما ومش كلهم يسرا وعادل إمام".



