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أخبار العالم

ترامب: الأسبوع المقبل سيكون مؤلما.. ولكن هناك أمل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك بصيص أمل رغم الأسبوع المقبل الذي سيكون مؤلما على صعيد تفشي فيروس كورونا.

ووجه ترامب الشكر إلى الأمريكيين لالتزامهم بالتوجيهات لوقف انتشار فيروس كورونا، قائلا: "سوف نهزم فيروس كورونا ونقدر تماما جهود كل فرد في البلاد".

وأضاف ترامب أن الأسبوع المقبل لن يكون سهلا، "نعلم أن الأسبوع القادم سيكون صعبا".

وتابع ترامب أن الجيش يقوم بجهود حثيثة في بناء المستشفيات الميدانية لعلاج مصابي فيروس كورونا.

إلى ذلك، قال ترامب في وقت سابق من اليوم  إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" هو طاعون بمعنى الكلمة.

وأضاف ترامب أن إدارته تعمل على ابتكار وسائل عدة للتعامل جائحة كورونا.

وتابع:" سنطرح حزما تحفيزية كثيرة إذا ما دعت الحاجة".

إلى ذلك، قالت مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية ارتفاعا كبيرا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الولايات المتحدة.

وقالت إن الولايات المتحدة سجلت 43.438 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل الإجمالي إلى 374.329 إصابة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت 3154 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 12.064.

ويشار إلى أن الأرقام المذكورة لا تعكس بالضرورة الحالات المبلغ عنها في كل ولاية.

فيما ويقول موقع "وولد ميتر" إن الولايات المتحدة سجلت 19.583 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأن الإجمالي وصل إلى 386.587 شخصا.

ويضيف أن الولايات المتحدة سجلت 1404 وفاة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي إلى 12.275.

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