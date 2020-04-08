AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

كارثة.. مستشفى بريطاني يرفض علاج مسنة من مرض مزمن: موتي في المنزل

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:48 ص
المسنة البريطانية
المسنة البريطانية وابنتها
Advertisements
أماني إبراهيم
تزداد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) في المملكة المتحدة، ولم يكن فشل الأطباء في معالجة الفيروس المستجد، هو سبب الوفاة؛ بل رفض المستشفيات لاستقبال عدد كبير من الحالات، خاصة المسنين.

"ابق في المنزل ولا تأتي للمستشفى"، اتصلت جدة بريطانية مسنة عمرها 74 عاما بمستشفى بريطاني لإرسال عربة إسعاف لها لأنها تعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد، ولكنها صدمت بالرد وهو عدم تقديم المساعدة لها لتموت ببطء في المنزل، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

الجدة التي تدعى مارجريت إيمرسون لديها تاريخ مرضي مزمن، حيث تعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن،  واتصلت بالمستشفى لتدهور حالتها وشكوكها في احتمالية إصابتها بـ كورونا، ولكن الرد جاء صادما لهان وبالفعل ظلت في المنزل.


تقول ابنتها ماجي إيلسلي إن والدتها تنازلت عن العلاج في المستشفى ولم يكن لديها علم بأن المسنين ممنوعون من طلب المساعدة من المستشفيات خلال هذه الفترة، متابعة أن والدتها تم وضعها بين اختيار الموت في المنزل أو أمام المستشفى لأنها لن تتلقى رعاية صحية.

ووجهت الابنة سالة حادة للنظام الطبي عن حدته في التعامل مع المسنين وكبار السن وكأنهم كتب عليهم الموت، دون مراعاة مشاعرهم او حالتهم النفسية، كيف يمكن للمستشفيات التعامل أخلاقيا بهذه الطريقة البشعة؟، إلى أي ن وصل مجتمعنا؟، إنهم يخيرون المواطنين الضعفاء بين الموت في المنزل على الموت في المستشفى؟.

وتطرقت الابنة إلى إجبار المستشفيات، لكبار السن، للتوقيع على استمارة تفيد بأنها ستموت في منزلها ولن تطلب المساعدة الطبية حال شعورهم بأي مرض أو مضاعفات صحية حتى لو كانت مزمنة بعيدة عن فيروس كورونا المستجد.
كارثة.. مستشفى بريطاني يرفض علاج مسنة من مرض مزمن: موتي في المنزل
كارثة.. مستشفى بريطاني يرفض علاج مسنة من مرض مزمن: موتي في المنزل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشهد مؤلم.. امرأة تحاول خنق والدتها المسنة على سريرها بالمستشفى

هل ستموت حتمًا لو أصبت بـ كورونا؟

بعد علاج استمر 6 أيام.. تعافي مسنة تجاوز عمرها 100 عام من فيروس كورونا

76 ألف ناج منهم مسنون.. كورونا خطر مؤقت بـ شهادات المتعافين

فيه أمل.. شفاء امرأة تسعينية من فيروس كورونا في إيطاليا| صور

مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى لإجراء عملية روتينية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

البنك المركزي يستخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي لمواجهة كورونا

رغم ارتفاع الإصابات بكورونا.. خبر مفرح من وزير الإعلام للمصريين.. فيديو

الصحة: نقل الحالات البسيطة إكلينيكيا بعد 5 أيام طبقا لـ البروتوكول العلاجي

دعاء ليلة النصف من شعبان مكتوب كامل 1441 - 2020 .. الإفتاء: أكثروا من مناجاة الله باسمه هذا

بسبب ميلانيا.. البيت الأبيض يعلن تنحي المتحدثة باسم ترامب

احتمالية فرض الحظر الكامل.. أحمد موسى يوضح الحقيقة .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع اقتراب شهر رمضان .. تعرفي على طريقة تخزين ورق العنب

من شرفة المنزل.. منى مدوح تتألق بالكاجوال الأصفر ..شاهد

بـ القفطان المغربى.. نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر النارى.. شاهد