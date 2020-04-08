هنيدي دمه خفيف أوي.. خالد النبوي يروي كواليس كوميدية من فيلم إسماعيلية رايح جاي.. فيديو

كشف الفنان خالد النبوي ، عن كواليس كوميدية في فيلم "اسماعيلية رايح جاي" مع الفنان محمد هنيدي ومحمد فؤاد .





وقال خالد النبوي في حواره مع الاعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي ام سي "، :" التمثيل مع محمد هنيدي حاجة روعة ومحمد هنيدي خفيف الدم بشكل كبير".





وأضاف خالد النبوي:" اغاني محمد فؤاد في الفيلم كانت رائعة، ولما كنا نشوف محمد فؤاد ومحمد هنيدي بـ "الشورت " في أحد المشاهد بنقع مالضحك ".





وعن الفنان أحمد زكي.. قال الفنان خالد النبوى ، "لم أر الفنان احمد ذكى في البداية منفردا، ولكنني رأيته مع الأستاذ يوسف شاهين، خصوصا أن الأخير كان يحب أن يستمع إلي وكنت اقوم بتحديثه عن محمد خان وعاطف الطيب واحمد زكى وكنت أحدثه عن ما احب".





وأضاف خالد النبوى "الأستاذ يوسف شاهين سألني، أتحب أن ترى الفنان أحمد زكى قلت له أكيد، ثم ذهبنا انا وهو الى الفنان أحمد زكى ليعرض عليه يوسف شاهين فيلم "المهاجر".





وأوضح خالد النبوى ، "بعد ذلك ذهبنا أنا والاستاذ يوسف شاهين الى الفندق الذي كان يقيم به الفنان أحمد زكي، وكان موقعه في "وسط البلد".





وتابع خالد النبوى ، أن بعد رؤية الفنان أحمد ذكى لي قال للاستاذ يوسف شاهين: "انت معاك الواد دا؟"، وبعد ذالك قال الاستاذ يوسف دا ممثل هايل، وانا كلمت محفوظ عبد الرحمن عليه، بعد رؤيتي له في مسلسل "بوابة الحلواني".







