عاجل
الخارجية تتحرك دبلوماسيًا.. والسفارة في لندن تعيّن محامياً لمتابعة قضية المواطن أحمد عبدالقادر
المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة
شيخ الأزهر يوافق على صرف مكافأة 1200 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه
مدبولي يتابع مشروعات الإسكان الجديدة ويستعرض مبادرة بيتك في مصر للمصريين بالخارج
وزير الخارجية يبحث مع بريطانيا غزة والشراكة الاستراتيجية وقضية المواطن أحمد عبدالقادر
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأب المُسن للصناعة المصرية.. كيف يُعيد الحديد والصلب تحقيق الاكتفاء الذاتي

منار عبد العظيم

بعد سنوات من التعثر والتوقف، بدأت الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطلاق مشروع إعادة إحياء مصانع وشركات حكومية كبرى، في مقدمتها مصنع الحديد والصلب بحلوان، الذي يُعتبر من أعرق وأهم القلاع الصناعية في مصر والشرق الأوسط. 

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد القومي.

الحكومة تبدأ دراسة إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب بحلوان

تدرس وزارة الصناعة حالياً إعادة تشغيل جزء من مصنع الحديد والصلب بحلوان، مع التركيز على إنتاج بلاطات الصلب باستخدام خام الحديد المصري المتوفر في الواحات البحرية. هذه الخطوة تأتي بعد عمليات تركيز صناعي لتحسين جودة الخام، بهدف تحقيق إنتاج ذو جودة عالية يواكب احتياجات السوق المحلي والدولي.

استغلال المساحات غير المستغلة في المصنع

تتضمن خطة التنمية المستقبلية للمصنع استغلال المساحات غير المستخدمة لإقامة مصانع جديدة في مجالات أخرى مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة لسكان مناطق حلوان والتبين و15 مايو، إضافة إلى دعم صادرات مصر وتعزيز الاقتصاد الوطني.

تأكيد وزارة الصناعة على وقف هدم المصنع

ردًا على الجدل الدائر حول مصير مصنع الحديد والصلب، أكدت وزارة الصناعة أنها ليست مالكة المصنع أو أراضيه، وأنها أوقفت عملية هدمه بعد عرض الأمر على الرئيس السيسي، استنادًا إلى دراسات ميدانية مكثفة قادها الفريق مهندس كامل الوزير ووزير قطاع الأعمال بالتعاون مع غرفة الصناعات المعدنية.

تصريحات أمين العاملين بمصنع الحديد والصلب 

أكد عمارة إبراهيم، الأمين العام لنقابة العاملين بالمصنع، أن إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب تمثل خطوة حاسمة لاستعادة دور الصناعة الوطنية الثقيلة، مشددًا على أهمية استخدام الخام المصري كعنصر رئيسي في نجاح المشروع. 

وأضاف لبرنامج "أهل مصر" على قناة أزهري أن التشغيل الجزئي للمصنع عن طريق وحدات تلبيد واحدة أو اثنتين وفرن واحد، يمكن أن يكون بداية فعالة، حيث أن الفرن الواحد قادر على إنتاج نحو 2 مليون طن سنويًا عند تحديثه بأحدث التكنولوجيا.

تحديثات وتطويرات الأفران ونجاح التجارب السابقة

أشار إبراهيم إلى أن التجديدات السابقة للفرن الرابع بالمصنع، الذي تم إنشاؤه عام 1974 وخضع لعمرة كبرى في 2013 و2014، أثبتت أن الأفران لا تزال قادرة على العمل بكفاءة تصل إلى 70%. هذا يؤكد إمكانية عودة المصنع للإنتاج بقوة، خاصة مع تبني الحكومة خطط التطوير والاستثمار التكنولوجي المستمر.

أهمية إحياء الصناعة الثقيلة لمصر

يشدد الخبراء والعاملون في القطاع الصناعي على أن إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب، إلى جانب مصانع أخرى استراتيجية مثل شركة النصر للسيارات والدلتا للأسمدة، تشكل أساسًا حيويًا لإعادة بناء الصناعة الوطنية، وتقليل فاتورة الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الأساسية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي هيكلة القطاع الصناعي إعادة تشغيل مصنع الحديد

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مكتبة مصر العامة تستضيف فرقة "رواد الجوروبو" الفنزويلية في عرض فولكلوري مميز

صدقي صخر ينضم لأبطال مسلسل لا ترد ولا تستبدل مع دينا الشربيني

نجوي فؤاد: لن أجري عملية جراحية غدًا.. وأنتظر نتيجة الفحوصات

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف | القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| هنادى مهنا تثير الجدل

خطوات لمعان الشعر في المنزل

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

