الأب المُسن للصناعة المصرية.. كيف يُعيد الحديد والصلب تحقيق الاكتفاء الذاتي

بعد سنوات من التعثر والتوقف، بدأت الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطلاق مشروع إعادة إحياء مصانع وشركات حكومية كبرى، في مقدمتها مصنع الحديد والصلب بحلوان، الذي يُعتبر من أعرق وأهم القلاع الصناعية في مصر والشرق الأوسط.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد القومي.

الحكومة تبدأ دراسة إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب بحلوان

تدرس وزارة الصناعة حالياً إعادة تشغيل جزء من مصنع الحديد والصلب بحلوان، مع التركيز على إنتاج بلاطات الصلب باستخدام خام الحديد المصري المتوفر في الواحات البحرية. هذه الخطوة تأتي بعد عمليات تركيز صناعي لتحسين جودة الخام، بهدف تحقيق إنتاج ذو جودة عالية يواكب احتياجات السوق المحلي والدولي.

استغلال المساحات غير المستغلة في المصنع

تتضمن خطة التنمية المستقبلية للمصنع استغلال المساحات غير المستخدمة لإقامة مصانع جديدة في مجالات أخرى مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة لسكان مناطق حلوان والتبين و15 مايو، إضافة إلى دعم صادرات مصر وتعزيز الاقتصاد الوطني.

تأكيد وزارة الصناعة على وقف هدم المصنع

ردًا على الجدل الدائر حول مصير مصنع الحديد والصلب، أكدت وزارة الصناعة أنها ليست مالكة المصنع أو أراضيه، وأنها أوقفت عملية هدمه بعد عرض الأمر على الرئيس السيسي، استنادًا إلى دراسات ميدانية مكثفة قادها الفريق مهندس كامل الوزير ووزير قطاع الأعمال بالتعاون مع غرفة الصناعات المعدنية.

تصريحات أمين العاملين بمصنع الحديد والصلب

أكد عمارة إبراهيم، الأمين العام لنقابة العاملين بالمصنع، أن إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب تمثل خطوة حاسمة لاستعادة دور الصناعة الوطنية الثقيلة، مشددًا على أهمية استخدام الخام المصري كعنصر رئيسي في نجاح المشروع.

وأضاف لبرنامج "أهل مصر" على قناة أزهري أن التشغيل الجزئي للمصنع عن طريق وحدات تلبيد واحدة أو اثنتين وفرن واحد، يمكن أن يكون بداية فعالة، حيث أن الفرن الواحد قادر على إنتاج نحو 2 مليون طن سنويًا عند تحديثه بأحدث التكنولوجيا.

تحديثات وتطويرات الأفران ونجاح التجارب السابقة

أشار إبراهيم إلى أن التجديدات السابقة للفرن الرابع بالمصنع، الذي تم إنشاؤه عام 1974 وخضع لعمرة كبرى في 2013 و2014، أثبتت أن الأفران لا تزال قادرة على العمل بكفاءة تصل إلى 70%. هذا يؤكد إمكانية عودة المصنع للإنتاج بقوة، خاصة مع تبني الحكومة خطط التطوير والاستثمار التكنولوجي المستمر.

أهمية إحياء الصناعة الثقيلة لمصر

يشدد الخبراء والعاملون في القطاع الصناعي على أن إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب، إلى جانب مصانع أخرى استراتيجية مثل شركة النصر للسيارات والدلتا للأسمدة، تشكل أساسًا حيويًا لإعادة بناء الصناعة الوطنية، وتقليل فاتورة الاستيراد، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الأساسية.