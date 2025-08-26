مفاجأة جديدة بقضية مقتل أب وأطفاله الستة على يد زوجته بالمنيا.. أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن| فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة، حيث شهد سعر الذهب اليوم، الثلاثاء 36 أغسطس 2025، انخفاضا ملحوظا عن الأيام الماضية.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم، الثلاثاء 26-8- 2025.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3913 جنيه للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4565 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5217 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 36520 جنيه.



سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 26-8-2025.



رئيس الحملة القومية للنهوض بالقمح: حققنا إنجازا غير مسبوق بـ 4 ملايين طن





قال إبراهيم عبد الهادي رئيس الحملة القومية للنهوض بالقمح، إن محصول القمح العام الحالي كان وفيرا، حيث تم استلام ما يقارب من 4 ملايين طن بفارق 530 ألف طن عن العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الفارق عن العام الماضي يقدر بحوالي 150 مليون دولار لخزينة الدولة من العملة الصعبة، وذلك يعد إنجازا غير مسبوق، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية السبب الأساسي في زيادة الإنتاج.

واسترسل: القيادة السياسية أولت محصول القمح اهتماما واضحا خلال الفترة الماضية ووفرت له كافة السبل التي تعينه، وعليه انعكس ذلك على زيادة المحصول.

انتهاء ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية.. إجراءات جديدة للتتبع إلكترونيًا من الدولة

تُعد الأدوية من العناصر الأساسية في أي نظام صحي، حيث يتوقف عليها علاج الكثير من الأمراض والوقاية منها.

ومع تطور صناعة الأدوية في مصر، كانت هناك العديد من التحديات التي واجهت القطاع الصحي، ومنها ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية، التي كان لها تأثير بالغ على صحة المواطنين وسلامتهم، ما دفع الحكومة والقطاع الخاص إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحد من انتشار هذه الظاهرة، وفي مقدمتها تفعيل نظام تتبع الأدوية إلكترونيًا.



خبير أسواق مال يتوقع انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة

أكد حسام عيد، خبير أسواق مال، أن جميع البورصات تأثرت بسبب الأزمات العالمية، ولكن بعد مرور الوقت أصبحت الأسواق والبورصات قادرة على التعايش مع هذه الأمور.

وقال خبير أسواق المال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن البورصة المصرية تتأثر بما يحدث في العالم، وإن الفترة الماضية كان هناك تأثير على أغلب أسعار الأسهم.

وردا على سؤال: "ماذا سيحدث في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتأثير ذلك على الأسعار بالسوق المصرية؟"، قال إن غياب حصة روسيا من النفط العالمي كان له تأثير على جميع الأسعار، وإن هذا كان له تأثير على جميع الدول.

ولفت إلى أن الارتفاع في تكاليف الإنتاج ننتج عنها ارتفاع في الأسعار، وأن روسيا وأوكرانيا يستحوذون على حوالي 33% من الإنتاج العالمي من الحبوب، وأن الحرب القائمة بينهما نتج عنها ارتفاع أسعار القمح والحبوب بشكل عام.

مفاجأة جديدة بقضية مقتل أب وأطفاله الستة على يد زوجته بالمنيا

تأثر الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة بسبب حادثة المنيا المؤلمة، وذلك بعد مقتل أب وأطفاله الستة على يد زوجته بالمنيا.

وخلال الساعات الأخيرة ظهرت تفاصيل جديدة منها أن سبب الوفاة هو تسمم المجني عليهم بمبيد حشري شديد السمية يسمى "الكلوروفينابير"، والذي يؤدي إلى انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية حتى توقفها عن العمل، وقد وجدت آثاره بالعينات المأخوذة من جثامين المتوفين.



وكشف عبد الفتاح أحمد، خال الأطفال ضحايا حادثة التسمم المروعة في المنيا، عدد الضحايا الذي تم تداوله إعلاميًا، مؤكدًا أن الفاجعة أودت بحياة سبعة أفراد من عائلته وليس ستة.

وصحح الخال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل” على قناة “صدى البلد 2”: “اللي ماتوا ستة مش خمسة، وأبوهم”.



أمطار رعدية وارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لمدة أسبوع

تشهد البلاد خلال هذه الفترة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بعد تعرض البلاد خلال الفترة الماضية لارتفاعات كبيرة وصلت فيها درجة الحرارة إلى 38 درجة، ولكن الأيام المقبلة سيكون هناك انخفاضات واستقرار.

مفاجأة لمدة أسبوع

وقال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد خلال هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل انخفاضا في درجات الحرارة تتراوح بين 33 و35 درجة، وإن نسب الرطوبة ستظل مرتفعة، وبسبب منخفض الهند الموسمي.



تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب

مازالت أخبار عودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب لبعضهم تشعل وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين نفي وتأكيد، من قبل أهل الطرفين وحديث حسام حبيب.

نفى والد الفنان حسام حبيب الأخبار المتداولة عن هجومه على الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال والد حسام حبيب، في تصريح لـ"صدى البلد"، إنه استمع للأنباء التي تتحدث عن نيتها في الاعتزال، مؤكدا أنها "قيمة كبيرة وثروة قومية، ربنا يصلح حالها، وأنا بحبها جدا وهي تعلم ذلك".

شقيق شيرين يصدر بيانا

أصدر شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، بيانًا صحفيا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يرد فيه على تصريحات حسام حبيب الأخيرة مع الإعلامية بسمة وهبة.

وقال شقيق شيرين عبد الوهاب، في بيانه: «هام.. باسم العائلة نرجو من وسائل الإعلام المحترمة عدم تناقل أخبار عن العائلة، والانجراف وراء الشائعات والادعاءات والأخبار الكاذبة والمفبركة من قبل أي طرف، أو من أي وسيلة إعلامية أو شخص، ونحتفظ بحقنا في الرد القانوني».

مجاعة حقيقة ومجـ ـازر لا تتوقف.. إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط

يشهد قطاع غزة حرب تجويع وجماعة من الدرجة الأولى، وذلك نتيجة الحصار التي يقوم بها الكيان الصهيوني منذ عدة شهور، هذا الحصار الذي يضرب بكل قوانين المجتمع الدولي عرض الحائط، فالأطفال يموتون واحد تلو الآخر نتيجة نقص الغذاء وكذلك النساء وكبار السن فهم جوعى وبلا مأوي معرضون للقصف في أي وقت، دون أي شفقة أو تحرك دولي عالمي لحماية تلك الأرواح.

سوء التغذية الحاد

وأظهر تقرير صادر عن منظمة MedGlobal، استند إلى بيانات ميدانية من أربع محافظات في غزة، أن واحدًا من كل ستة أطفال دون سن الخامسة يعاني من سوء تغذية حاد.

وأعلنت منظمة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) أن أجزاء من قطاع غزة دخلت مرحلة المجاعة، في تطور هو الأول من نوعه، محذرة من اتساع رقعة الأزمة ما لم تُوقف العمليات العسكرية وتُفتح طرق إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.