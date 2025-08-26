قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة عين شمس الأهلية تفتح باب التسجيل وتقديم الأوراق إلكترونيا للعام الجديد.. تفاصيل
موعد شهر رمضان 2026 فلكيا.. بالتاريخ واليوم
الإيجار القديم.. موعد تطبيق الأجرة الموحدة على الشقق السكنية
النقل: استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. وتصوير جوي يبرز تقدم الأعمال
بعد القبض عليه بغسل 12 مليون جنيه.. أوتاكا خطيب هدير عبد الرازق يواجه هذه العقوبة
لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد
مجاعة حقيقة ومجـ ـازر لا تتوقف.. إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
توك شو

مجاعة حقيقة ومجـ ـازر لا تتوقف.. إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

يشهد قطاع غزة حرب تجويع وجماعة من الدرجة الأولى، وذلك نتيجة الحصار التي يقوم بها الكيان الصهيوني منذ عدة شهور، هذا الحصار الذي يضرب بكل قوانين المجتمع الدولي عرض الحائط، فالأطفال يموتون واحد تلو الآخر نتيجة نقص الغذاء وكذلك النساء وكبار السن فهم جوعى وبلا مأوي معرضون للقصف في أي وقت، دون أي شفقة أو تحرك دولي عالمي لحماية تلك الأرواح.

سوء التغذية الحاد

غزة مجاعة

وأظهر تقرير صادر عن منظمة MedGlobal، استند إلى بيانات ميدانية من أربع محافظات في غزة، أن واحدًا من كل ستة أطفال دون سن الخامسة يعاني من سوء تغذية حاد.

وأعلنت منظمة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) أن أجزاء من قطاع غزة دخلت مرحلة المجاعة، في تطور هو الأول من نوعه، محذرة من اتساع رقعة الأزمة ما لم تُوقف العمليات العسكرية وتُفتح طرق إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وفيات بسبب المجاعة

غزة موت ودمار وإبادة وجوع

وأفادت بيانات وزارة الصحة في غزة بأن ثمانية أشخاص توفوا خلال الـ24 ساعة التي تلت إعلان المجاعة، جميعهم بسبب حالات مرتبطة بنقص التغذية، ليرتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن سوء التغذية منذ بدء الحرب إلى 281 حالة.

وأكد أطباء في مستشفى الشفاء بمدينة غزة أن المشتفى يستقبل بشكل متزايد مرضى يعانون من سوء تغذية حاد، خاصة بين المصابين بجروح في البطن، جراء نقص المكملات الغذائية الوريدية، ومن بين هؤلاء كرم عقومه (32 عامًا)، الذي فقد أكثر من نصف وزنه بعد إصابته بطلق ناري أثناء توجهه لجمع كمية من الدقيق.

مجازر الاحتلال لا تتوقف

واستشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات بعد قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ومن بين الشهداء الصحفيين مصور تلفزيون فلسطين حسام المصري، والمصور محمد سلامة، ومريم أبو دقة، ومعاذ أبو طه، وأحمد أبو عزيز، إصافة لإصابة عدد من الصحفيين، كما استشهد عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.

ترامب ينتقد مجازر الاحتلال

ترامب

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة، الذي تسبب في استشهاد 20 فلسطينيا بينهم صحفيين.

ترامب ينتقد إسرائيل

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لست راضيا عنها.. لا أريد أن أراها.. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا... الكابوس".

قطاع غزة دونالد ترامب الاحتلال

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

علي جمعة

علي جمعة: عليكم بهذا العمل في شهر المولد النبوي

الجامع الأزهر

الرواق الأزهري يواصل برنامجه الصيفي النوعي لتعزيز العلوم الشرعية واللغة والمهارات

هل يحق للرجل منع زوجته من صيام الفرض

الأزهر للفتوى: إذا منع الرجل زوجته من صيام الفريضة يتحمل الوزر

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لمحاربة نقص الحديد.. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر

بالبطاطس والقرع.. طريقة عمل الانتركوت

طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

