مجاعة حقيقة ومجـ ـازر لا تتوقف.. إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط

يشهد قطاع غزة حرب تجويع وجماعة من الدرجة الأولى، وذلك نتيجة الحصار التي يقوم بها الكيان الصهيوني منذ عدة شهور، هذا الحصار الذي يضرب بكل قوانين المجتمع الدولي عرض الحائط، فالأطفال يموتون واحد تلو الآخر نتيجة نقص الغذاء وكذلك النساء وكبار السن فهم جوعى وبلا مأوي معرضون للقصف في أي وقت، دون أي شفقة أو تحرك دولي عالمي لحماية تلك الأرواح.

سوء التغذية الحاد

وأظهر تقرير صادر عن منظمة MedGlobal، استند إلى بيانات ميدانية من أربع محافظات في غزة، أن واحدًا من كل ستة أطفال دون سن الخامسة يعاني من سوء تغذية حاد.

وأعلنت منظمة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) أن أجزاء من قطاع غزة دخلت مرحلة المجاعة، في تطور هو الأول من نوعه، محذرة من اتساع رقعة الأزمة ما لم تُوقف العمليات العسكرية وتُفتح طرق إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وفيات بسبب المجاعة

وأفادت بيانات وزارة الصحة في غزة بأن ثمانية أشخاص توفوا خلال الـ24 ساعة التي تلت إعلان المجاعة، جميعهم بسبب حالات مرتبطة بنقص التغذية، ليرتفع إجمالي الوفيات الناتجة عن سوء التغذية منذ بدء الحرب إلى 281 حالة.

وأكد أطباء في مستشفى الشفاء بمدينة غزة أن المشتفى يستقبل بشكل متزايد مرضى يعانون من سوء تغذية حاد، خاصة بين المصابين بجروح في البطن، جراء نقص المكملات الغذائية الوريدية، ومن بين هؤلاء كرم عقومه (32 عامًا)، الذي فقد أكثر من نصف وزنه بعد إصابته بطلق ناري أثناء توجهه لجمع كمية من الدقيق.

واستشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات بعد قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ومن بين الشهداء الصحفيين مصور تلفزيون فلسطين حسام المصري، والمصور محمد سلامة، ومريم أبو دقة، ومعاذ أبو طه، وأحمد أبو عزيز، إصافة لإصابة عدد من الصحفيين، كما استشهد عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة، الذي تسبب في استشهاد 20 فلسطينيا بينهم صحفيين.

ترامب ينتقد إسرائيل

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لست راضيا عنها.. لا أريد أن أراها.. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا... الكابوس".