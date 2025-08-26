قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

رئيس الحملة القومية للنهوض بالقمح: حققنا إنجازا غير مسبوق بـ 4 ملايين طن

إسراء صبري

قال إبراهيم عبد الهادي رئيس الحملة القومية للنهوض بالقمح، إن محصول القمح العام الحالي كان وفيرا، حيث تم استلام ما يقارب من 4 ملايين طن بفارق 530 ألف طن عن العام الماضي.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الفارق عن العام الماضي يقدر بحوالي 150 مليون دولار لخزينة الدولة من العملة الصعبة، وذلك يعد إنجازا غير مسبوق، مشيرا إلى أن الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية السبب الأساسي في زيادة الإنتاج.

واسترسل: القيادة السياسية أولت محصول القمح اهتماما واضحا خلال الفترة الماضية ووفرت له كافة السبل التي تعينه، وعليه انعكس ذلك على زيادة المحصول.

ولفت إلى أن الحملة القومية للنهوض بالقمح ساهمت على نشر الوعي داخل قرى مصر بالكامل، بالإضافة إلى عمل ندوات أسبوعية لمتابعة آليات زراعة القمح بالشكل النموذجي.

وشدد على أن وزارة الزراعة عملت على توفير العديد من الحوافز للمزارعين، سواء من خلال توفير الأسمدة المدعمة وغيرها من الأمور، منوها بأن الدولة تسير بخطى ممتازة في زيادة مساحة الأفدنة من القمح، بالإضافة إلى توفير أصناف حديثة سنويا

القمح محصول القمح العملة الصعبة وزارة الزراعة

