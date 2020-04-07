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توك شو

حصلت لي معجزة.. خالد النبوي يكشف تفاصيل وعكته الصحية الأخيرة ومساندة زوجته.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:18 ص
الفنان خالد النبوى
الفنان خالد النبوى
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إبراهيم القادري
قال الفنان خالد النبوى، إنه عندما كان يجري حوارا صحفيا  شعر بتعب، وبعدها أجرت زوجته اتصالا بصديقه الدكتور حسام صلاح، وقال لها: يجب أن يذهب إلي القصر العيني .. هو أقرب مستشفى .

وأضاف خالد النبوى، خلال حواره في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناه دى ام سى ، أن عند وصولي الى المستشفى ظننت أنني سوف اذهب إلى الطوارئ وبعد ذلك إلى مستشفى أخرى  ولكن قام الدكتور هشام صلاح اخو الدكتور حسام الذى أنقذ حياتي بعمل رسم قلب لي، وبعدها تغير وجهه.

وأوضح خالد النبوى ، أن الدكتور هشام نظر لي، وقال : "هل تريد الذهاب إلى مستشفى آخر؛ فقلت له نعم".

وتابع خالد النبوى ،: ان عند وضع موقع المستشفى علي gps قالي لي تستغرق في الوصول ربع ساعة وحالتك لا تسمح ويجب الصعود إلي القسطرة حالا".

وأكمل حديثه، أن قرار الدكتور هشام كان صحيحا، وبعد ذلك حدثت لي "معجزة " واستيقظت على ردود أفعال الجمهور العظيم.
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