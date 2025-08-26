تفاصيل حركة قوافل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

قال محمد عبيد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن كاميرا القناة رصدت حركة قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة القادمة من مصر إلى قطاع غزة.

وأضاف عبيد خلال رسالته على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القافلة التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر المصري دخلت اليوم إلى معبر رفح، حيث تواصل سيرها إلى معبر كرم أبو سالم، في انتظار دخولها إلى قطاع غزة وتوزيعها على المناطق الجنوبية.

وأوضح عبيد أن القافلة تتكون من 200 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية متنوعة، بلغ وزنها الإجمالي نحو 3700 طن، منها 3500 طن من المواد الغذائية والدقيق، بالإضافة إلى 200 طن من المستلزمات الإغاثية الضرورية، التي يحتاجها القطاع.

وأشار إلى أن القافلة تحتوي أيضاً على ثلاث شاحنات محملة بوقود السولار، الذي يقدر بنحو 2 طن، لتشغيل المراكز الحيوية في القطاع مثل المستشفيات ومحطات تحلية المياه.

كما لفت عبيد إلى أن القافلة تضم شاحنات مساعدات أخرى أرسلتها مؤسسات خيرية مصرية، بما في ذلك التحالف الوطني للعمل الأهلي، إضافة إلى شاحنات تابعة للأمم المتحدة، وتحديداً برنامج الأغذية العالمي، فضلاً عن شحنات من دول عربية مختلفة، مثل قطر والإمارات والسعودية، والتي تم نقلها إلى القطاع ضمن القافلة.

وعلى الرغم من حجم المساعدات، أشار عبيد إلى أنه كان من الملاحظ عدم دخول الخيام التي طالبت بها المؤسسات الدولية والحكومية في قطاع غزة، نظراً لتزايد أعداد العائلات النازحة من شمال القطاع إلى الجنوب، كما تم رفض دخول عدد من الشاحنات من قبل السلطات الإسرائيلية، ما أدى إلى إعادة بعض الشاحنات إلى الجانب المصري، ورغم ذلك، تم السماح بدخول 100 شاحنة، وهو عدد غير كافٍ مقارنة بالاحتياجات الكبيرة التي يعاني منها القطاع.