وزيرة التنمية المحلية توجه بتفعيل مبادرة الحد من الأكياس البلاستيكية بشرم الشيخ
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
مرصد الأزهر يدين حرق مرشحة يمينية للكونجرس للمصحف لدعم حملتها الانتخابية
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
النائب محمد أبو العينين وأسرة العاملين بـ "صدى البلد" ينعون المخرج الراحل هاني المهدي
مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية
وفاة هاني المهدي المخرج بقنوات صدى البلد
عبدالعاطي لنظيره الأسباني: جرائم إسرائيل فاقت كل الحدود ولابد من إجراءات فاعلة
رسالة طمأنة من وزير الكهرباء لجموع العاملين بالقطاع.. ماذا قال؟
رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 بالاسم ورقم الجلوس
مقتل عنصرين من الجيش السوري وإصابة 6 آخرين في انفجار غامض قرب الكسوة بريف دمشق
في لفتة إنسانية.. وزير الكهرباء يهدي 5 من العاملين رحلة عمرة مجانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تفاصيل حركة قوافل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة

محمود محسن

قال محمد عبيد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن كاميرا القناة رصدت حركة قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة القادمة من مصر إلى قطاع غزة.

وأضاف عبيد خلال رسالته على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القافلة التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر المصري دخلت اليوم إلى معبر رفح، حيث تواصل سيرها إلى معبر كرم أبو سالم، في انتظار دخولها إلى قطاع غزة وتوزيعها على المناطق الجنوبية.

وأوضح عبيد أن القافلة تتكون من 200 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية متنوعة، بلغ وزنها الإجمالي نحو 3700 طن، منها 3500 طن من المواد الغذائية والدقيق، بالإضافة إلى 200 طن من المستلزمات الإغاثية الضرورية، التي يحتاجها القطاع.

وأشار إلى أن القافلة تحتوي أيضاً على ثلاث شاحنات محملة بوقود السولار، الذي يقدر بنحو 2 طن، لتشغيل المراكز الحيوية في القطاع مثل المستشفيات ومحطات تحلية المياه.

كما لفت عبيد إلى أن القافلة تضم شاحنات مساعدات أخرى أرسلتها مؤسسات خيرية مصرية، بما في ذلك التحالف الوطني للعمل الأهلي، إضافة إلى شاحنات تابعة للأمم المتحدة، وتحديداً برنامج الأغذية العالمي، فضلاً عن شحنات من دول عربية مختلفة، مثل قطر والإمارات والسعودية، والتي تم نقلها إلى القطاع ضمن القافلة.

وعلى الرغم من حجم المساعدات، أشار عبيد إلى أنه كان من الملاحظ عدم دخول الخيام التي طالبت بها المؤسسات الدولية والحكومية في قطاع غزة، نظراً لتزايد أعداد العائلات النازحة من شمال القطاع إلى الجنوب، كما تم رفض دخول عدد من الشاحنات من قبل السلطات الإسرائيلية، ما أدى إلى إعادة بعض الشاحنات إلى الجانب المصري، ورغم ذلك، تم السماح بدخول 100 شاحنة، وهو عدد غير كافٍ مقارنة بالاحتياجات الكبيرة التي يعاني منها القطاع.

قطاع غزة المساعدات الإنسانية مصر

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

الدوري

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام سموحة في الدوري

سموحة

تشكيل سموحة لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري

خالد الغندور

قبل مباراة فاركو .. تعليق مثير من خالد الغندور يخص الزمالك

بالصور

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

تغيرات المناخ تخنق دول العالم.. من إعصار كاجيكي في فيتنام إلى سيول السعودية: ماذا يحدث ؟

كنز غذائى..طريقة تحضير عصير الأفوكادو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

