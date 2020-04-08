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أخبار العالم

استقالة كبير علماء الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:29 ص
ماورو فيراري رئيس
ماورو فيراري رئيس مجلس البحوث الأوروبي
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رحيم يسري
أكدت وسائل إعلامية، استقالة البروفيسور ماورو فيراري، رئيس مجلس البحوث الأوروبي، من منصبه، معرباً عن خيبة أمل شديدة من تفاعل الاتحاد الأوروبي مع وباء كورونا.

وذكرت "فاينانشال تايمز" أن كبير علماء الاتحاد الأوروبي البروفيسور فيراري، أصيب بخيبة أمل لأنه فشل في إقناع بروكسل بتوجيه استجابة منسقة للوباء.

ونقلت عن فيراري قوله "لقد وصلت لمجلس البحوث مؤيدا ومتحمسا للاتحاد الأوروبي .. لكن أزمة فيروس كورونا غيرت وجهة نظري تماما.. على الرغم من تأييدي للمثل العليا للتعاون الدولي".

وأوضح العالم الأمريكي الإيطالي أن خلافه مع المفوضية الأوروبية بدأ في أوائل مارس "حيث بات من الواضح أن الوباء سيكون مأساة ذات أبعاد غير مسبوقة".

ويعد مجلس البحوث الأوروبي الذي نشأ في 2007 هو هيئة عامة لتمويل أفضل العلماء والبحوث العلمية والتكنولوجية التي تتم داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ ميزانية التمويل نحو 2 مليار يورو سنويا.
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