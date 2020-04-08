تريند الحظر.. طريقة عمل فطيرة الطاسة

تستغل النساء فترة الحظر و الحجر المنزلي في تقديم اسرع الوصفات والحلويات ، ومن أشهر الوصفات التي انتشرت سريعا خلال الأيام الماضية على جروبات النساء على فيسبوك علي فطيرة الطاسة السريعة والشهية .





إليكي طريقة عمل فطيرة الطاسة في نصف ساعة والمكونات سهلة من مطبخك ..





مكونات فطيرة الطاسة

٣ اكواب دقيق

كوب ماء دافىء

رشة ملح





طريقة عمل فطيرة الطاسة :

في وعاء ضعي الدقيق رشة ملح واعجنيه بالماء

قسمي العجينة لكرات صغيرة واتركيها لمدة ربع ساعة

بعد مرور ربع ساعة إدهني كل قطعة رشة زيت ثم ابظأي في فردها بالنشابة





حشو فطيرة الطاسة :

يمكنك حشو الفطيرة بمكونات مختلفة حسب الرغبة مثل السويس مع الفلفل الملون و الزيتون والجبن الموتزاريلا

أو اللحم المفروم المعصج مع الجبن الشيدر

أو قطع دجاج مشوية مع بصل وخضروات





بعد حشو فطيرة الطاسة لفيها من الجانبين ثم ضعيها في مقلاة تيفال بها نقاط زيت وقلبيها على الجانبين .



