جولة ميدانية للقيادات التنفيذية والأمنية بالأقصر لمتابعة الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا

تفقد سكرتير عام محافظة الأقصر أشرف موافي، ومدير أمن الأقصر اللواء أيمن راضي، والسكرتير المساعد للمحافظة عماد أبوالعزايم، مساء أمس الثلاثاء، عددا من المناطق داخل مدينة الأقصر؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق إجراءات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.





وتابعت القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة التزام المواطنين بقرار وقف التحرك، وتنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، إلى جانب رفع الإشغالات بمنطقة شارع المدينة المنورة، ومصادرة عدد 34 عربة خضر مخالفة.





شارك في الجولة نائب مدير أمن الأقصر اللواء عصام يس، ومساعد مدير الأمن اللواء أشرف منير، ورئيس مدينة الأقصر أيمن الشريف، والمقدم أشرف أبو الفتوح مدير شرطة المرافق بالأقصر، ومسئولي المتابعة الميدانية بديوان المحافظة.