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تكنولوجيا

"فيسبوك" تطلق تطبيقًا للأزواج للتحدث مع بعضهم البعض

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:45 ص
فيسبوك تطلق تطبيقًا
"فيسبوك" تطلق تطبيقًا للأزواج للتحدث مع بعضهم البعض
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أ ش أ
دشنت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عملاق شبكات التواصل اجتماعي على الإنترنت، تطبيقا جديدا، أطلقته مجموعة صغيرة من مطوريها تدعى "فريق تجارب المنتجات الجديدة".

ويشجع التطبيق الجديد المصمم للأزواج، والذي يسمى "تيوند"، المستخدمين على إنشاء شبكة اجتماعية حميمة بين بعضهم البعض. ويمكنهم عبر نسخة التطبيق المتوفرة حاليا فقط لمنصة "آي أوه إس"، مشاركة حالتهم المزاجية وتبادل الموسيقى وإنشاء دفاتر القصاصات الرقمية.

ويتصل التطبيق، الذي وصف بأنه "مساحة خاصة" لكل من طرفي الاتصال، كما رصدته أولًا مجلة "ذي إنفورميشن"، بمنصة "سبوتيفاي" لمشاركة الموسيقى، ويمكّن للزوجين إرسال الصور والملاحظات والبطاقات والمذكرات الصوتية لبعضهم البعض، إلى جانب الملصقات المخصصة والردود.

التطبيق الجديد هو مجاني للاستخدام، ويبدو أنه لا يتطلب حساب "فيسبوك"، على الرغم من أن المستخدمين يخضعون لقوانين "فيسبوك" المتعلقة ببيانات المستخدمين، مما يعني أن البيانات التي يقدمها الأشخاص يمكن استخدامها لتخصيص الإعلانات الموجهة لهم.
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