نشرة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لـ يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2020

أطلقت منصة "فيسبوك جيمينج" (ألعاب فيسبوك)، المتخصصة في بث الألعاب الرقمية، أمس الثلاثاء، ميزة جديدة تهدف إلى تقريب الأشخاص معًا افتراضيا دون الحاجة إلى التواجد في نفس المكان جسديًا.





وتسمح الميزة الجديدة، التي تحمل اسم (تورنامينتس) "البطولات"، للمستخدمين بإنشاء وتنظيم بطولات افتراضية في مجموعة متنوعة من التنسيقات، بهدف التخفيف من بعض ضغوط التباعد الاجتماعي.





وشهدت منصة "ألعاب فيسبوك"، المملوكة لعملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثل منصات البث المباشر الأخرى المنافسة، عامًا جيدًا حتى الآن، وفقًا للبيانات الواردة من شركة "ستريم لابس" المتخصصة في تقديم برامج وتحليلات البث المباشر، حيث شهدت المنصة نموًا كبيرًا عامًا بعد عام من انطلاقها، فقد تضاعفت ساعات المشاهدة من خلالها ثلاث مرات، كما تضاعفت ساعات البث، نتيجة انتشار لوباء كورونا المستجد (كوفيد-١٩).





"أبل" تنشر إرشادات ودليل التثبيت المناسب لدروع الوجه الجديدة





نشرت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، دليلا للإرشادات ومقطع فيديو يشرح كيفية التثبيت المناسب لدروع الوجه الجديدة التي طورتها مؤخرا والموجهة للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وصممت الشركة دروع الوجه البلاستيكية البسيطة الجديدة لتكون طبقة إضافية من الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية لوباء (كوفيد-١٩).

وكان تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" قد أعلن في مقطع فيديو نشره عبر (تويتر) أن الشركة أطلقت "جهدًا على مستوى الشركة يجمع بين مصممي المنتجات والهندسة والعمليات وفرق التعبئة والتغليف وموردينا لتصميم وإنتاج وشحن الدروع الواقية للعاملين في مجال الصحة".

وأشار كوك إلى أنه تم بالفعل تسليم بعض الدروع للعاملين في مجال الرعاية الصحية في ولاية كاليفورنيا، لافتا إلى أن الشركة تخطط لشحن مليون درع وجه بحلول نهاية الأسبوع ومليون آخر إضافي بعد ذلك بأسبوع.









"فيسبوك" تطلق تطبيقًا للأزواج للتحدث مع بعضهم البعض





كاليفورنيا في 7 أبريل /أ ش أ/ دشنت شركة "فيسبوك" الأمريكية، عملاق شبكات التواصل اجتماعي على الإنترنت، تطبيقا جديدا، أطلقته مجموعة صغيرة من مطوريها تدعى "فريق تجارب المنتجات الجديدة".

ويشجع التطبيق الجديد المصمم للأزواج، والذي يسمى "تيوند"، المستخدمين على إنشاء شبكة اجتماعية حميمة بين بعضهم البعض. ويمكنهم عبر نسخة التطبيق المتوفرة حاليا فقط لمنصة "آي أوه إس"، مشاركة حالتهم المزاجية وتبادل الموسيقى وإنشاء دفاتر القصاصات الرقمية.

ويتصل التطبيق، الذي وصف بأنه "مساحة خاصة" لكل من طرفي الاتصال، كما رصدته أولًا مجلة "ذي إنفورميشن"، بمنصة "سبوتيفاي" لمشاركة الموسيقى، ويمكّن للزوجين إرسال الصور والملاحظات والبطاقات والمذكرات الصوتية لبعضهم البعض، إلى جانب الملصقات المخصصة والردود.

التطبيق الجديد هو مجاني للاستخدام، ويبدو أنه لا يتطلب حساب "فيسبوك"، على الرغم من أن المستخدمين يخضعون لقوانين "فيسبوك" المتعلقة ببيانات المستخدمين، مما يعني أن البيانات التي يقدمها الأشخاص يمكن استخدامها لتخصيص الإعلانات الموجهة لهم.









"مايكروسوفت" تعدّل واجهة لوحة معلومات أجهزة الألعاب "إكس بوكس"





أجرت ٍٍٍٍٍٍِِشركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات، تعديلات إضافية على لوحة معلومات أجهزة الألعاب الرقمية "إكسبوكس ون"، لتجعل واجهتها أكثر بساطة وقابلية للتخصيص، وذلك قبل أشهر فقط من إطلاق السلسلة "إكس سيريز".

وطورت الشركة الدليل الخاص بلوحة معلومات أجهزة الألعاب الرقمية "إكسبوكس ون"، والتي أصبحت توفر وصولًا سريعًا إلى المحتوى والأصدقاء وحتى الإعدادات عند النقر فوق زر "إكسبوكس" على وحدة التحكم.

وأصبح الترتيب الافتراضي الجديد، يتيح التنقل من خلال علامات التبويب بترتيب من اليسار إلى اليمين وحتى تخصيص طريقة الترتيب بالكامل. وتم دمج كل من وضع "الحفلة" و"الرسائل" و"الدعوات" في علامة تبويب جديدة تحمل اسم "الحفلات والدردشات"، بينما تم نقل الإعدادات وإعدادات الصوت وخيارات الطاقة إلى علامة التبويب "الملف الشخصي والنظام". كما تم تجميع إشعارات التطبيقات والنظام تحت أيقونة الجرس مع تنبيهات "إكسبوكس" الأخرى ، وأضيف إمكانية البحث عن خيارات المجموعات في علامة تبويب الأشخاص العاديين.

وأصبح الدليل الآن يبدو وكأنه يحتوي على واجهة أكثر تنظيمًا وبساطة من ذي قبل. فالتبسيط هو شيء تعمل عليه "مايكروسوفت" هذا العام مع اقترابها من إطلاق الإصدار "سيريز إكس".

وكانت "مايكروسوفت" قد عدلت مؤخرا لوحة معلومات أجهزة ألعاب "إكس بوكس ون"، عبر تزويدها بشاشة رئيسية جديدة تنظم المحتوى بشكل أفضل وتقدم المزيد من خيارات التخصيص. وخضعت لوحة معلومات أجهزة ألعاب "إكس بوكس ون" للعديد من التغييرات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تحديث تصميم "فلونت ديزاين" في عام 2017 ، وإعادة تصميم كبيرة في عام 2015 ، وتعديلات ركزت على السرعة.

وتعرضت لوحة معلومات أجهزة ألعاب "إكس بوكس ون" التي أجرت "مايكروسوفت" عدة تغييرات عليها، لانتقادات باعتبارها مربكة وفوضوية خاصة للمستخدمين الجدد، لكن يبدو أن التحسينات الأخيرة تقطع شوطًا طويلًا نحو تحسين هذا الوضع.



