عماد النحاس يتابع أوزان لاعبي المقاولون العرب خلال توقف الدوري

يواصل عماد النحاس المدير الفني للفريق المقاولون العرب، مراقبة أوزان لاعبي الفريق بشكل دوري، من أجل الإطمئنان على الحفاظ على لياقة اللاعبين خلال توقف الدوري على إثر تفشي فيروس الكورونا.





كما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفني، في بيان رسمي، تخفيض الرواتب بعد توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.





وجاء بيان نادي المقاولون كالتالي :





"في إطار حرص منظومة نادي المقاولون العرب على التواجد في الصفوف الأولى دائمًا فيما يتعلق بالدور المجتمعي والتوعوي ومؤازرة كل التوجهات في الدولة للمساهمة في التصدي للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد، يعلن النادي عن قرار الجهاز الفني بقيادة الكابتن عماد النحاس المدير الفني واللاعبين بتنازل الجهاز الفني واللاعبين عن 50% من الرواتب الشهرية، للمساهمة في حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم في هذه الفترة".





وثمن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمد محسن صلاح المبادرة الطيبة التي أصر عليها المدير الفني وكافة أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، متمنيًا لمصرنا الحبيبة والعالم أجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعًا".



