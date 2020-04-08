الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان جهود مكافحة كورونا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج واه العلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم /الأربعاء/، أن وزيري الخارجية بحثا كذلك - خلال الاتصال - مستجدات أزمة فيروس (كورونا) المستجد وتأثيراته على مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تناول سبل تعامل البلدين مع هذا التحدي وأهمية التنسيق المشترك وتبادل الخبرات من أجل احتواء الفيروس وتجاوز تأثيراته.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين بلاده وكوريا الجنوبية والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين .

وأثنى على الإجراءات التي اتخذتها سول في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد، والتي أسهمت في تراجع معدلات الإصابة.. مشيرًا إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين الدول وتضافر الجهود العالمية من أجل احتواء هذا الفيروس.