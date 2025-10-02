قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رقص خادش وملابس خليعة.. كواليس سقوط التيك توكر منة أشرف
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
أخبار البلد

سعر الدولار الآن بعد تخفيض الفائدة مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025

سعر الدولار الآن بعد تخفيض الفائدة مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
سعر الدولار الآن بعد تخفيض الفائدة مقابل الجنيه المصري 2 أكتوبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن .. شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، إذ سجل سعره في البنك المركزي نحو 47.83 جنيه للبيع، و47.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار الآن

أعلن البنك المركزي المصري، تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% الخميس 2 أكتوبر 2025، وذلك في سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، لتصل إلى 21.00% للإيداع 22.00% للإقراض، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.

وشهدت الاجتماعات الماضية خفض أسعار الفائدة 3 مرات بمقدار 5.25%، وتثبيتها في اجتماعين فبراير ويوليو.

سعر الدولار 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.83 جنيه للبيع، و47.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر الآن

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.84 جنيه للبيع، 47.74 جنيه للشراء.

ما سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند، 47.84 جنيه للبيع، 47.74 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الأهلي المصري الآن

ثبت سعر الدولار في بنك الأهلي المصري عند، 47.84 جنيه للبيع، 47.74 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية اليوم

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 47.86 جنيه للبيع، 47.76 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك نكست اليوم

بلغ سعر الدولار في بنك نكست نحو 47.80 جنيه للبيع، 47.70 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك المصرف العربي

ثبت سعر الدولار في بنك المصري العربي عند، 47.81 جنيه للبيع، 47.71 جنيه للشراء

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو، 47.80 جنيه للبيع، 47.70 جنيه للشراء

