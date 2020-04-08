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مرأة

طريقة عمل شيبسي ال10 دقائق فى الميكروويف

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:38 ص
شيبسي 10 دقائق
شيبسي 10 دقائق
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أسماء عبد الحفيظ
تبتكر كل ربة منزل العديد من الأصناف خلال اليوم ،فى ظل الحجر المنزلى ،فجميع أفراد الاسرة يشعر بالجوع سريعا ،وتعتبر التسالي خلال فترة العزل هى الأطعمة والسناكس ،والمشهيات ،مما يجعل البعض يتخوف من السمنة ،واكتساب الوزن خلال هذه الفترة ،لذلك تقدم الشيف غادة التلي ،طريقة عمل شيبسى العشر دقايق ،بدون دهون .

المقادير لعمل شيبسى ال 10 دقائق :

بطاطا مقطعة شرائح رقيقة
رشة صغيرة جدًا ملح
خل أبيض
ماء بارد



طريقة عمل شيبسي 10 دقائق فى الميكروويف  :

- ننقع البطاطس مدة ربع ساعة في ماء بارد مضاف له ملح و خل

- بعد ذلك نقوم بتنشيف شرائح البطاطا و نضعها فوق مناديل ونرش عليها فلفل احمر حسب الرغبة

- وتدخل المايكرويف او الفرن من٨ الى ١٠ دقائق
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