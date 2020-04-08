لسد الجوع فى العزل المنزلى.. سندوتشات لانشون سوري فى نصف ساعة

أصبحت جميع الأمهات تشعر بالضجيج، نتيجة للحجر المنزلى ،وكثرة طلبات الأسرة حول إعداد أشهى المأكولات والمخبوزات والتسلية الوحيدة للأسرة التي هي عبارة عن أصناف الطعام والتسالي ،مما جعل البعض يشتكى ويبدأ فى البحث عن أسهل الوصفات





لذلك تقدم لك الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سهلة وسريعة لعمل اللانشون السورى فى 30 دقيقة فقط ، لسد جوع الأسرة يمكنك تحضير بعض السندوتشات سريعا لتناسب الفطار والعشاء.





مقادير اللانشون السورى :









5 بيضات

5 مثلثات جبنة نستو

5 ملاعق طعام دقيق

ملعقة صغيرة نشا

1/2 كوب زيت ذرة أو أي نوع تستخدميه

2 مكعب مرقة دجاج

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود حبوب صحيحة- 1/2 ملعقة فلفل أسود مطحون

1/2 ملعقة صغيرة بهارات لحم – 1/4 معلقه صغيره كمون

4 فصوص حبهان مطحون

4 فصوص ثوم مهروس ناعم

رشه ملح صغيره لان المرقه بها ملح

ذرة من لون اللانشون ( الوان طعام ) أو بابريكا

يذوب في 1/4 كوب لبن





طريقة عمل اللانشون :





قبل تحضير اللانشون نضع وعاء به ماء ويوضع على النار ويترك حتى يغلي.





- نضرب البيض مع الفلفل الاسود جيدا بالخلاط ثم تضاف باقي المكونات السابقة فى الخلاط وتضرب المكونات جيدا .





-ثم نضيف اللون مع ربع كوب اللبن ونستمر في الخلط وأخيرا نضيف نصف كوب الزيت ونضرب جيدا.





- تضاف المكونات السابق ضربها وتعبأ فى كيس بلاستيك" أكياس حفظ الطعام بالثلاجة"





- يفرغ كل الهواء من الكيس ثم يربط الكيس جيدا





- نضع كيس اللانشون السابق اعداده ..في وعاء الماء





- نتركه ينضج مدة لا تقل عن ساعة ونصف.





- رفع كيس اللانشون من الماء ويوضع فى الثلاجة لكى يبرد





- بعد ان يبرد اللانشون يتم تقطيعه شرائح رفيعة ويحفظ في علبه في الثلاجه ويقدم فى ساندويتشات .





يمكنك إضافة قطع الزيتون أو الفلفل الاخضر اللي اللانشون .





ويمكنك ايضا اضافة قطع من اللحم المفروم ناعم حسب الرغبة .





يمكن أستخدام علب السمن الفارغة بعد دهنها بالزيت لإستخدمها في تسوية اللانشون .



