فيروس كورونا..لماذا يحمل لقب التاجي؟ ومتى ينتهي؟

بدأ الكثير من الأشخاص حول دول العالم ،بالشعور بالزهق والملل ،مما دفعهم الى السؤال الذي يطرح على ألسنة الكثير مدي تنتهي أزمة كورونا وأزمة العزل المنزلى ،لم نعد نحتمل ،الأزمة لم تستمر لمدة أسبوع أو اثنين أو ثلاثة ،فماذا عنها ،ومتى ننتهي من هذا الكابوس العالمي ،الذي سرق حياة العديد وأدى لوفاة الآلاف حول العالم ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص وتود أكتشاف ،فى أى وقت سوف تنتهي أزمة كورونا عليك معرفة 7 أشياء عن تفشي فيروس كورونا وأن الأزمة سوف تنتهي في أقرب وقت .









وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير أن متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (SARS-CoV-2) هو اسم الفيروس المسؤول عن التسبب في الإصابة بمرض الفيروس التاجي (COVID-19) الذي أصاب 1359398 شخصًا وتسبب في 75945 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم اعتبارًا من 7 أبريل 2020.





الفيروسات التاجية عبارة عن فيروسات RNA محسوسة موجبة تتراوح من 60 نانومتر إلى 140 نانومتر في القطر،ولديها إسقاطات تشبه السنبلة على سطحها ، مما يمنحها مظهرًا يشبه التاج تحت المجهر الإلكتروني ، وهذا هو السبب في تسميتها بالفيروس التاجي.





7 أسرار حول تفشي فيروس كورونا





منذ تفشي المرض في أواخر ديسمبر 2019 ، وهو أصبح حديث العالم الذي لم يكتشف له لقاح حتي الأن فهل سوف يتم أكتشاف اللقاح قريبا أم لا ،نرصد لكم بعض الأسرار حول فيروس كورونا .









1 - تم الإعلان عن جائحة COVID-19





في 11 مارس ، وصفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد بأنه مرض وبائي ، مما يشير إلى أن الفيروس أصبح الآن ظاهرة عالمية. وهذا يعني أن مرض الفيروس التاجية يمكن أن ينتشر ويؤثر على عدد كبير من الناس بسبب طبيعته المعدية السريعة.





2. لا يزال البحث حول الفيروس التاجي يتقدم





تسبب الفيروسات التاجية أمراض الجهاز التنفسي التي تسبب أعراضًا خفيفة إلى شديدة يمكن أن تؤثر على الأشخاص من جميع الفئات العمرية ، بشدة في كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة مثل السرطان وأمراض القلب وأمراض الرئة وأمراض الكلى والسكري.





وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الفيروس ينتقل من شخص لآخر من خلال السعال أو العطس ويمكنه أيضًا أن ينتقل من خلال سوائل الجسم مثل اللعاب والدم والبراز أيضًا





طُلب من الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى والسعال والتعب والتهاب الحلق ، من بين أمور أخرى ، عزل أنفسهم وإجراء اختباراتهم لـ COVID-19. وسرعان ما ظهرت تقارير الدراسة التي تفيد بأن عدوى فيروسات التاجية يمكن أن تنتقل من الأشخاص الذين لا يعانون من الأعراض ومن الأشخاص الذين يعانون من الأعراض.





سرعان ما اكتشف العلماء أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن يبقى لمدة تصل إلى ثلاث ساعات في الهباء الجوي ، وما يصل إلى أربع ساعات على النحاس ، وما يصل إلى يومين إلى ثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ وما يصل إلى 24 ساعة على الورق المقوى .





مع مرور الأيام ، تتوفر المزيد من المعلومات ، في الآونة الأخيرة ، كشف العلماء الأستراليون أن العقار المضاد للطفيليات الايفرمكتين لديه القدرة القوية على مكافحة فيروسات التاجية ، ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من التجارب السريرية لاستخدامه كدواء في البشر.





3. سيبدأ اختبار اللقاح التاجي الممول من قبل بيل جيتس في البشر









تخطط شركة للتكنولوجيا الحيوية في بنسلفانيا تدعى Inovio Pharmaceuticals لبدء حقن المتطوعين الأصحاء بلقاح محتمل ضد فيروسات التاجية الذي طوروه. تلقت جهودهم التمويل من مؤسسة بيل وميليندا جيتس والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء.





قبلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مرشح لقاح الحمض النووي للشركة INO-4800 الذي تم تصميمه لمنع COVID-19 ، مما يمهد الطريق لتجارب بشرية في الولايات المتحدة بداية هذا الأسبوع.









4 - يتخذ الخبراء الخطوات اللازمة للتصدي لـ COVID-19





أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) مبادئ توجيهية لاتخاذ خطوات وقائية للحد من الإصابة بـ COVID-19. نظرًا لأن انتقال المجتمع قد بدأ بالفعل في معظم البلدان ، فإن خبراء الرعاية الصحية يتخذون الخطوات اللازمة لمنع الفيروس من الانتشار بشكل لا يمكن السيطرة عليه.





تم إنشاء مراكز رعاية COVID-19 لعلاج الحالات الخفيفة أو الخفيفة جدًا أو حتى الحالات المشتبه فيها من COVID-19. وتشمل مراكز الرعاية هذه الفنادق والنزل والمدارس والنزل والملاعب ، وما إلى ذلك ؛ يمكن أن تكون عامة وخاصة.





دواء مضاد للطفيليات يمكن أن يقتل ثقافة خلية COVID-19 في غضون 48 ساعة ، وجدت الدراسة





5. تبذل الدول قصارى جهدها لحماية المواطنين





تقوم البلدان في جميع أنحاء العالم باكتشاف مواطنيها وعزلهم واختبارهم وعلاجهم وتعقبهم لمنع الاحتواء في جميع المجتمعات. تم إغلاق المدن والبلدات وتم حظر التجمعات الكبيرة ، وتم تأجيل الأحداث الرياضية الكبرى والكرنفالات أو إلغاؤها لوقف انتشار الفيروس.





6. إذا كنت مريضًا فماذا تفعل





إذا كنت تعاني من أعراض مثل الحمى والسعال وصعوبة في التنفس والتي تظهر عادة بين 2 إلى 14 يومًا بعد التعرض للفيروس. يجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور لعلاج أسرع.





7. خطوات لحماية نفسك





تؤكد منظمة الصحة العالمية على حقيقة أنك إذا لم تكن قد سافرت إلى أي من البلدان المصابة بـ COVID-19 أو لم تكن على اتصال مع مريض مصاب بفيروس التاجي ، فإن خطر الإصابة بالعدوى منخفض.



