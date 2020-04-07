AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أفضل 8 أطعمة للصائمين خلال رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:49 م
نصائح للصايم لتناول
نصائح للصايم لتناول هذه الأكلات بعد تفشي كورونا
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

فى ظل انتشار فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمي، الذي انتشر سريعا فى البلاد وادي إلى العزل المنزلى، تسائل الكثيرون عن أفضل الأطعمة التي عليهم تناولها فى شهر رمضان الذي لم يتبقي عليه سوى أيام قليلة.


 ونصح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية، المصرية للحساسية والمناعة، بتناول هذه الأطعمة خلال شهر رمضان ووضعها فى أوائل قائمة الأغذية من أجل رفع مناعة الجسم لمحاربة الفيروسات.

اقرأ ايضا: 

وطالب بدران خلال الصيام بتناول الكشرى، البليلة باللبن، حمص الشام، سندوتشات الجبن مع الطماطم والخيار، الفول مع البيض، العدس، فتة اللبن. 

وحذر بدران من الاندفاع وراء الوجبات السريعة الغربية التي يسميها وجبات الطاقة لأنها غير مفيدة.


اقرأ ايضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشاري مناعة للمواطنين: أكثروا من تناول البصل..وابتعدوا عن الشيشة..فيديو

ما تلمِسش الحنفية.. 5 نصائح صحية للوقاية من كورونا.. فيديو

من غير تسليم .. 3 نصائح تحميك من كورونا .. فيديو

لمرضى الحساسية.. نصائح تهمك في وقت العواصف الترابية.. فيديو

أستاذ مناعة يقدم ٨ نصائح لمرضى الحساسية خلال الطقس الحالى

سر تسجيل رجال الصين نسب وفيات كبيرة أكثر من السيدات؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بسبب ميلانيا.. البيت الأبيض يعلن تنحي المتحدثة باسم ترامب

الصحة العالمية تحسم مصير مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال إفريقيا

الأزهر يحسم الجدل في صيام رمضان بسبب كورونا..رسميا

جاريدو يتحدى الأهلي.. ويؤكد: هدفى الفوز بدوري أبطال إفريقيا

طريقة التسجيل لصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

أول تعليق من السيسي على تقديم مصر مساعدات طبية لـ إيطاليا والصين فى أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد إيمان السيد.. عمرها الحقيقى وسر ارتدائها الحجاب فى أول ظهور مع والديها

فستان فوق الركبة .. دومينيك حوراني تثير الجدل بإطلالة منزلية جذابة

بالأسود الجريء .. دنيا المصري تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة