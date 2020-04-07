أفضل 8 أطعمة للصائمين خلال رمضان في ظل تفشي فيروس كورونا

فى ظل انتشار فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمي، الذي انتشر سريعا فى البلاد وادي إلى العزل المنزلى، تسائل الكثيرون عن أفضل الأطعمة التي عليهم تناولها فى شهر رمضان الذي لم يتبقي عليه سوى أيام قليلة.







ونصح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية، المصرية للحساسية والمناعة، بتناول هذه الأطعمة خلال شهر رمضان ووضعها فى أوائل قائمة الأغذية من أجل رفع مناعة الجسم لمحاربة الفيروسات.

اقرأ ايضا:





وطالب بدران خلال الصيام بتناول الكشرى، البليلة باللبن، حمص الشام، سندوتشات الجبن مع الطماطم والخيار، الفول مع البيض، العدس، فتة اللبن.

وحذر بدران من الاندفاع وراء الوجبات السريعة الغربية التي يسميها وجبات الطاقة لأنها غير مفيدة.





اقرأ ايضا: