روحاني يوجه اتهاما خطيرا لـ الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا

وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، اتهاما خطيرا إلى الولايات المتحدة؛ مشيرا إلى أنها تقوم بـ "خرق" الاتفاقيات الطبية الدولية.





كما انتقد روحاني العقوبات الأمريكية على إيران ووصفها بأنها "إرهاب اقتصادي وطبي".





وفي وقت سابق من اليوم، حث الرئيس الإيراني صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على منح بلاده التمويل الطارئ الذي طلبته بقيمة خمسة مليارات دولار لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.





وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون «أحث المنظمات الدولية على تنفيذ واجباتها... نحن عضو في صندوق النقد الدولي... يجب ألا يكون هناك تمييز في منح القروض».





وأضاف روحاني، اليوم الأربعاء، أن "إيران اجتازت المرحلة الاولى من مواجهة فيروس كورونا التي تنتهي غدا او بعد غد.."