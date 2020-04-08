AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روحاني يوجه اتهاما خطيرا لـ الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:47 ص
روحاني يوجه اتهاما
روحاني يوجه اتهاما خطيرا لـ الولايات المتحدة بشأن فيروس كورو
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، اتهاما خطيرا إلى الولايات المتحدة؛ مشيرا إلى أنها تقوم بـ "خرق" الاتفاقيات الطبية الدولية. 

كما انتقد روحاني العقوبات الأمريكية على إيران ووصفها بأنها "إرهاب اقتصادي وطبي".

وفي وقت سابق من اليوم، حث الرئيس الإيراني صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على منح بلاده التمويل الطارئ الذي طلبته بقيمة خمسة مليارات دولار لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء بثه التلفزيون «أحث المنظمات الدولية على تنفيذ واجباتها... نحن عضو في صندوق النقد الدولي... يجب ألا يكون هناك تمييز في منح القروض».

وأضاف روحاني، اليوم الأربعاء، أن "إيران اجتازت المرحلة الاولى من مواجهة فيروس كورونا التي تنتهي غدا او بعد غد.."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم تفشي الفيروس.. روحاني لـ الإيرانيين: لا تحولوا كورونا سلاحا للعدو

الأمر أصبح خطيرا.. تزايد ضحايا ومصابي فيروس كورونا في إيران

أغلقت المؤسسات التعليمية.. إيران تمنع إقامة صلاة الجمعة في عدة مدن بسبب كورونا

دولة جديدة تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا

بسبب كورونا.. العراق تقرر تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات

بسبب كورونا.. العراق يقرر منع سفر مواطنيه إلى العديد من الدول

ترشيحاتنا

بالشعر المجعد.. إيمي طلعت زكريا تتألق بإطلالة أنيقة

هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان ؟.. لجنة الفتوى: فيه 4 أقوال

مدير مستشفى الأقصر العام يكشف حقيقة عزل 40 ممرضة و13 طبيباً بسبب كورونا.. فيديو

إكرامي الكبير يُفجر مفاجآة مدوية عن موقفه من انتقال ابنه إلى الزمالك .. فيديو

لن تصدق.. 3 مثيرات تحول فيروس كورونا من خفيف إلى مميت

بإطلالة ناعمة.. أحدث ظهور لـ هنادي مهنا.. والجمهور يغازلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ قرط غريب.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة سوداء كاجوال

بالشعر المجعد.. إيمي طلعت زكريا تتألق بإطلالة أنيقة

وجبة فطار صحية للمناعة.. بيتزا البيض مع التونة بالخضار