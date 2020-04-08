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محافظات

مبادرة شبابية لبيع اللحوم بـ79 جنيها للكيلو في الأقصر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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شمس يونس
أطلق مجموعة من شباب مركز إسنا جنوب الأقصر مبادرة لمحاربة الغلاء ببيع اللحوم البلدي سعر الكيلو 79 جنيها للمواطنين .

وقال محمد سيد رئيس مدينة اسنا جنوب الأقصر إنه  ذلك يأتي مساندة الدولة لمحاربة الغلاء، ويعتبر تجسيدًا نموذجيًا لدور المشاركة المجتمعية  في المرحلة الحالية بالتكاتف والتلاحم مع احتياجات ومتطلبات المواطن بإسنا ، تم توفير كل الدعم  للمبادرة التي أطلقها الشباب بمركز إسنا يلا خير وذلك لعمل منفذ لبيع اللحوم البلدي سعر الكيلو 79 جنيها  بجوار السجل المدني الجديد .

 ووجه سليمان الشكر للقائمين على هذا العمل لمساعدهم في توفير لحوم بلدي بأسعار مخفضة  تقل عن مثيلها بالأسواق  وذبيخ داخل السلخانة ، والتقي سليمان  بعدد من المواطنين   و عبروا عن رضاهم بجودة اللحمة  وسعرها  الاقتصادية.
مبادرة شبابية لبيع اللحوم بـ79 جنيها للكيلو في الأقصر
مبادرة شبابية لبيع اللحوم بـ79 جنيها للكيلو في الأقصر
مبادرة شبابية لبيع اللحوم بـ79 جنيها للكيلو في الأقصر
مبادرة شبابية لبيع اللحوم بـ79 جنيها للكيلو في الأقصر
مبادرة شبابية لبيع اللحوم بـ79 جنيها للكيلو في الأقصر
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