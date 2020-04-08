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أخبار العالم

بعد ليلته الثانية في العناية المركزة.. رئيس الوزراء البريطاني في حالة مستقرة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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أ ش أ
 قال وزير الدولة في وزارة الصحة البريطانية إدوارد أرجار، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قضى ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال أرجار، بحسب صحيفة (التليجراف) البريطانية ، "إن رئيس الوزراء في حالة مستقرة ..تلقى علاجا بالأكسجين في وقت سابق لكنه ليس موضوعا على جهاز تنفس صناعي".

ونُقل جونسون (55 عاما) إلى مستشفى سانت توماس في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي ؛ بعد استمرار أعراض فيروس كورونا عليه ، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال لأكثر من عشرة أيام؛ إلا أن حالته تدهورت يوم الاثنين المنقضي وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.


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