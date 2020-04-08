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أخبار البلد

لمنع التكدس والتزاحم.. الرئيس يقر آلية لصرف منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:09 م
الدكتور مصظفي مدبولي
الدكتور مصظفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
للمرة الثالثة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونُـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها رئيس  الجمهورية للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وضباط وأفراد القوات المسلحة، على التجهيزات والاستعدادات التي تم استعراضها أمس، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الوقوف جنبًا إلى جنب القطاع المدني في التصدي لفيروس " كورونا" المستجد، ومساندته من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة لديه في سبيل ذلك.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في سياق حديثه عن أزمة فيروس " كورونا"  أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك لجنة مشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن آلية صرف المنحة التي قررها رئيس الجمهورية للمستحقين من هذه العمالة، والتي تضمن عدم وجود تكدس أو حدوث تزاحم من جانب المواطنين أثناء صرف هذه المنحة.  

وخلال الاجتماع أيضًا، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم البدء فورًا في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس " كورونا" المستجد، التي لا تظهر عليها أي أعراض،  إلى نُـزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد حاليًا استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها.

وفي هذا الصدد، شرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة من خلال مدن ونُـزل الشباب؛ لاستقبال الحالات التي سيتم تحويلها إليها من جانب وزارة الصحة والسكان.
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