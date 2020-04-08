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أخبار البلد

اقتطاع 20% من رواتب الوزراء لصالح صندوق تحيا مصر لمدة 3 أشهر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موافقة المجلس على اقتطاع 20 % من مرتبات الوزراء لصالح صندوق تحيا مصر لعبور مصر هذا المأزق المهم لمدة 3 أشهر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر مد حظر التجول لمدة أسبوعين وتعليق حركة الطيران وغلق الجاماعات والمدارس على أن يبدأ حظر التجول من 8 مساء الى 6 صباحا..

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن التزام المواطنين بالإجراءات والقرارات يعني تقليل الإصابات، ونحن مستمرون في مواجهة الفيروس ومجابهة كل الأمور المتعلقة بالأزمة.

وتابع: إن أهم خطوة في مواجهة أزمة كورونا هو التزام المواطنين بقرارات الدولة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الاستخفاف أو الاستهانة.

وأضاف : تجارب الدول التي حدث بها انتشار فيروس كورونا درس لنا يجب ان نلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس.

كما وجه التحية لكافة الأطقم الطبية بوصفها خط الدفاع الأول في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء لإعلان تفاصيل القرارات الجديدة المتعلقة بحظر التجول.


وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي عدة قرارات تتعلق بحظر التجول في مارس الماضي، تضمنت بأنه اعتبارًا من الأربعاء 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

 كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.
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