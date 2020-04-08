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محافظات

١٠٠٠ شنطة غذائية من حزب مستقبل وطن للأسر الأكثر احتياجا بمركزي مغاغة والعدوة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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أيمن رياض

قامت اليوم أمانة قطاع الإعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة وإشراف محمد احمد امبابى أمين قطاع الإعمال بالحزب بالمحافظة  ، بتنظيم قافلة غذائية وتوزيع 1000 شنطة محملة بالمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمركزي مغاغة والعدوة  بالمحافظة. 

ومن جانبه أوضح أمين قطاع الإعمال إن الهدف من هذه القافلة الغذائية الوصول للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة ، لتوزيع المواد الغذائية عليها.

وأكد النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة إن  ذلك ياتى في إطار السياسة، التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".
١٠٠٠ شنطة غذائية من حزب مستقبل وطن للأسر الأكثر احتياجا بمركزي مغاغة والعدوة
١٠٠٠ شنطة غذائية من حزب مستقبل وطن للأسر الأكثر احتياجا بمركزي مغاغة والعدوة
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