١٠٠٠ شنطة غذائية من حزب مستقبل وطن للأسر الأكثر احتياجا بمركزي مغاغة والعدوة





قامت اليوم أمانة قطاع الإعمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة وإشراف محمد احمد امبابى أمين قطاع الإعمال بالحزب بالمحافظة ، بتنظيم قافلة غذائية وتوزيع 1000 شنطة محملة بالمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بمركزي مغاغة والعدوة بالمحافظة.





ومن جانبه أوضح أمين قطاع الإعمال إن الهدف من هذه القافلة الغذائية الوصول للأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة ، لتوزيع المواد الغذائية عليها.



