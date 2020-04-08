رسالة غامضة من مجدي عبد الغني لجمهوره.. شاهد

علق قائلا: إن الله يبغض الفاحش البذيء

والبذيء هو الذي يتكلم بالفحش .. ورديء الكلام".





يذكر أن كشف أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي عن سبب رحيله عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.





وقال فتحي في تصريحات لصحيفة الإمارات اليوم، إن سبب الرحيل هو حلم المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، مشيرا إلى أنه لا يبحث عن المال مثلما يردد البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

( و إن الله يبغض الفاحش البذي )

والبذي هو الذي يتكلم بالفحش .. وردىء الكلام pic.twitter.com/2BQCALxTcY — Magdy AbdElGhany (@MagdyAbdEGhany) April 8, 2020

نشر الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، تويتة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، و