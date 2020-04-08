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رياضة

رسالة غامضة من مجدي عبد الغني لجمهوره.. شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، تويتة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق قائلا: إن الله يبغض الفاحش البذيء والبذيء هو الذي يتكلم بالفحش .. ورديء الكلام".

يذكر أن كشف أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي عن سبب رحيله عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري. 

وقال فتحي في تصريحات لصحيفة الإمارات اليوم، إن سبب الرحيل هو حلم المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، مشيرا إلى أنه لا يبحث عن المال مثلما يردد البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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