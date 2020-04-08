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محافظات

مواطن يتبرع بـ 100 ألف جنيه لمبادرة معاك لمجابهة الأزمات ببني سويف

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالشكر لأحد المواطنين (فاعل خير) الذي تبرع  بمبلغ 100 ألف جنيه في الحساب البنكي رقم: (٢٢٠٠٠١٠١ )، والذي خصصته المحافظة لتلقى التبرعات المادية ضمن مبادرة (بني سويف معاك)، والتي أطلقتها المحافظة مؤخرا لحشد كافة الجهود في مجابهة الأزمات والكوارث.

وأثنى المحافظ، على سرعة التفاعل والاستجابة من أبناء المحافظة مع المبادرة، مشيدا باستجابة المقتدرين من أبناء المحافظة والمتطوعين من الأطباء والصيادلة وغيرهم من أبناء المجتمع السويفي الذين تجاوبوا مع المبادرة، مشيدا بكافة الجهود المبذولة حتى الأن في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، حيث أكدت هذه الجهود الرائدة  ثقة قيادتنا السياسية في حكومة وشعب مصر على تجاوز هذه المحنة. 

كما أعرب محافظ بني سويف عن تطلعه المصحوب بالثقة الكبيرة في  مزيد من التفاعل والاستجابة مع المبادرة الشاملة التي تهدف إلى توفير كافة سبل الدعم في مواجهة الأزمات سواء الدعم المادي أو العينى والتطوع بمختلف أنواعه، مشيرا إلى أهمية المشاركة في المبادرة لتحقيق الجاهزية الدائمة من خلال توفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة والمناسبة مع أي تطورات محتملة. 

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة أطلقت "في الرابع من الشهر الجاري" مبادرة تحت رعاية المحافظ،والتي كان شعارها "بني سويف معاك"، دعت من خلالها  المحافظة كل أبنائها  للتكاتف معا من أجل مواجهة الأزمات والكوارث وذلك من خلال ثلاثة أطر رئيسية وهي: التبرع المادي في حساب بنكي رقم : (٢٢٠٠٠١٠١ )أو التبرع العينى،والتطوع بمختلف أنواعه وتخصصاته، والإبلاغ عن المخالفات في مجال السلع، وكذا مخالفة القرارات الوزارية ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة فيروس كورونا. 
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