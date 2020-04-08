مواطن يتبرع بـ 100 ألف جنيه لمبادرة معاك لمجابهة الأزمات ببني سويف

تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالشكر لأحد المواطنين (فاعل خير) الذي تبرع بمبلغ 100 ألف جنيه في الحساب البنكي رقم: (٢٢٠٠٠١٠١ )، والذي خصصته المحافظة لتلقى التبرعات المادية ضمن مبادرة (بني سويف معاك)، والتي أطلقتها المحافظة مؤخرا لحشد كافة الجهود في مجابهة الأزمات والكوارث.





وأثنى المحافظ، على سرعة التفاعل والاستجابة من أبناء المحافظة مع المبادرة، مشيدا باستجابة المقتدرين من أبناء المحافظة والمتطوعين من الأطباء والصيادلة وغيرهم من أبناء المجتمع السويفي الذين تجاوبوا مع المبادرة، مشيدا بكافة الجهود المبذولة حتى الأن في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا، حيث أكدت هذه الجهود الرائدة ثقة قيادتنا السياسية في حكومة وشعب مصر على تجاوز هذه المحنة.





كما أعرب محافظ بني سويف عن تطلعه المصحوب بالثقة الكبيرة في مزيد من التفاعل والاستجابة مع المبادرة الشاملة التي تهدف إلى توفير كافة سبل الدعم في مواجهة الأزمات سواء الدعم المادي أو العينى والتطوع بمختلف أنواعه، مشيرا إلى أهمية المشاركة في المبادرة لتحقيق الجاهزية الدائمة من خلال توفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة والمناسبة مع أي تطورات محتملة.



