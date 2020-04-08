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مرأة

بـ شراشيب ولامع.. مى سليم تخطف الأنظار بفستان قصير

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:01 م
مى سليم
مى سليم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة مى سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصورة جديدة لها من إحدى جلسات التصوير.

خطفت مى سليم الأنظار فى الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش اللامع الذى جمع بين اللون الأخضر والأحمر و الفوشيا، كما تميز التصميم بحزام أسود عريض حول منطقة الخصر، وبالشراشيب المنسدلة أيضا.

وانتعلت مى سليم هاف بوت ذا كعب عالى باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية.

وبدت مى سليم بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

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