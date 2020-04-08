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بين الناس

زحام شديد أمام مكتب بريد عين شمس.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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سيد احمد / احمد بيسو
شهد مكتب بريد عين شمس اليوم الاربعاء زحاما كبيرا من المواطنين غير مبالين بتعليمات الحكومة المصرية وتنبيهات وزارة الصحة من اجل مقاومة فيروس كورونا.


يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرر استمرار فرض حظر التجول من تعليق حركة الطيران واستمرار غلق الجامعات والمدارس وتخفيض عدد العمالة في كافة قطاعات الدولة لمدة أسبوعين وحتى يوم 23 أبريل، من 8 مساء حتى 6 صباحا.


وأضاف أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سيزيد خلال الفترة القادمة ولكن يجب أن تكون الزيادة في نفس المعدلات ولا تقفز هذه الإصابات مثلما يحدث في الدول الأخرى.



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