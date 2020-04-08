للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير 3 آلاف منشأة في الفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تطهير وتعقيم 3135 منشأة وموقعا بمختلف مراكز المحافظة، وتوزيع مواد غذائية ومطهرات لعدد 8159 مستفيدا.





فضلًا عن توعية 364 ألفا و295 من المواطنين بمخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد وطرق التصدى له وكيفية الوقاية منه، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "إيد واحده ضد كورونا" في الفترة من 24 مارس الماضى إلى 7 أبريل الجاري، بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والمشاركات الشبابية.





أوضح "الأنصارى" أنه تم تطهير وتعقيم 375 موقعا ومنشأة بمركز ومدينة الفيوم، وتوزيع مواد غذائية ومطهرات لعدد 1172 مواطنًا، كما تم تطهير وتعقيم 639 موقعا ومنشأة بمركز ومدينة طامية، فضلًا عن توزيع مواد غذائية ومطهرات لعدد 1146 مستفيدا، أما فى مركز ومدينة سنورس فقد بلغ عدد المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها 684 موقعا ومنشأة، ومنح مساعدات غذائية ومطهرات لعدد 1344 مستفيدا.





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وفى مركز ومدينة أبشواى تم تطهير وتعقيم 528 موقعا ومنشأة، كما تم تسليم مساعدات غذائية ومطهرات لعدد 2133 مستفيدا، فيما تم تطهير وتعقيم 232 منشأة وموقع بمركز ومدينة إطسا، وتوزيع مواد غذائية ومطهرات ومساعدات لعدد 1438 مستفيدا، وكذا تطهير وتعقيم 677 موقعا ومنشأة بمركز ومدينة يوسف الصديق، ومنح مساعدات ومواد غذائية ومطهرات لعدد 926 مستفيدا.









وأكد محافظ الفيوم على تكثيف الحملات التوعوية بمشاركة كافة الجهات، واستمرار فعاليات مبادرة "إيد_واحدة_ضد_كورونا" حتى يتم تعقيم وتطهير كافة المباني والمنشآت بقرى ومراكز المحافظة، إلى جانب توعية المواطنين بضروره الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررها مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه.





وثمن جهود جميع الجهات المشاركة فى أعمال المبادرة من الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى المجموعات الشبابية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.