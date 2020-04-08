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بعد تمديد الحظر ..الحكومة توجه رسالة جديدة للمصريين .. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:16 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت قرار مد الحظر من الساعة 8  بدلا من 7 لان معظم الموظفين يخرجون فى وقت معين قبل الحظر بساعات ويكون هناك زحام فى المواصلات.


وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن القرار جاء ليكون هناك وقت أكثر لكى يستطيع الموظف السير بهدوء ومنعًا للتزاحم.


واشار المستشار نادر سعد إلى أن البلاد فى الأسابيع الأصعب والأخطر، مؤكدا أن الحكومة كانت متوقعة نسبة إصابات بين 120 لـ 150.


وأوضح المستشار نادر سعد أن الجميع عليه الالتزام بالجلوس فى البيت، وجميع القرارات السابقة كما هى بالنسبة لاغلاق المحلات والكافيهات.


ولفت المستشار نادر سعد إلى أن، جميع المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ تم اتخاذ قرار إغلاقها منعًا لانتشار فيروس كورونا، لتفادي التجمعات خلال الاحتفالات.

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