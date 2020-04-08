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رياضة

وزير الرياضة يتواصل مع اللاعبين العائدين من الخارج بالحجر الصحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:18 م
وزير الرياضة يتواصل
وزير الرياضة يتواصل مع اللاعبين
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ريهام بكير
تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللاعبين الموجودين بالحجر الصحي؛ للاطمئنان على أحوالهم وصحتهم وسلامتهم، وذلك فى إطار متابعته المستمرة مع اللاعبين المصريين العائدين من الخارج الموجودين بالحجر الصحى تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة بإخضاع المصريين العائدين من الخارج بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

حفز وزير الشباب والرياضة اللاعبين لعبور تلك الفترة  فى أفضل حال وصحة، والاستفادة منها فى التخطيط المستقبلي لبرامج إعدادهم تدريبيًا بالتنسيق مع اتحاداتهم الرياضية واللجنة الأوليمبية فى ضوء الحرص على الحفاظ على مستواهم الفني بعد عودة النشاط الرياضي حين الانتهاء من تداعيات تلك الجائحة على مستوى دول العالم. 

وعبر الدكتور أشرف صبحي عن امتنانه للمبادرات المجتمعية التي يقدمها العديد من الرياضيين للمساهمة مع جهود الدولة فى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال دعم الفئات المتضررة جراء هذه الأزمة. 

من جانبهم، أشاد اللاعبون المصريون بالاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، وكذا كل المجهودات المبذولة مع المصريين المتواجدين بالحجر الصحي، وما لمسوه من أفضل تعامل من جانب الأطقم الطبية، وإتاحة جميع الخدمات المطلوبة لتوفير الراحة لهم خلال فترة الحجر الصحي، مقدمين الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على حرصه الدائم على التواصل معهم والاطمئنان على أحوالهم، والمهندس ياسر إدريس ممثلًا عن اللجنة الاوليمبية.

وكانت الحكومة المصرية قد حرصت على عودة أبنائها العالقين فى الخارج منذ بدء الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا حيث قامت بالتخطيط لإنهاء كافة الإجراءات وتنفيذ رحلات استثنائية لإجلاء العالقين، ومنهم الرياضيين فى إطار اجراءات الدولة المصرية لمجابهة انتشار الفيروس المستجد.

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