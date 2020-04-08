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رياضة

بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.. بدء أعمال الحفر بصالة كاراتيه "أهلي زايد"

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى، تواصلت الأعمال الإنشائية بفرع النادي الاهلي، بالشيخ زايد ، وذلك وفقًا لما يتناسب مع الظروف الصعبة الحالية التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد .. حيث تم التنسيق بين الجهة القائمة على إنجاز العملية الإنشائية بالفرع والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي ، فيما يتعلق بتحديد ساعات العمل وتقليص الأعداد بالشكل الذي يضمن الحفاظ على السلامة العامة للعاملين المتواجدين في منطقة العمل، في ضوء المستجدات الخاصة بالمرحلة الراهنة التي تشهد التصدي بقوة لفيروس كورونا.


وشهد الفرع الثالث بدء أعمال الحفر لإنجاز صالة الكاراتيه التي سيتم تصميمها على أحدث النسق العالمية في هذا المجال بالشكل الذي يليق بعضو النادي .


وتأتي خطوة إنشاء صالة الكاراتيه وغيرها من المشروعات ضمن خطوات النهضة الإنشائية التي وضع مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على عاتقه مهمة إنجازها بالشكل الأمثل الذي يليق بأحلام وطموحات أعضاء النادي.


وتشهد المرحلة المقبلة استكمال الخطة الإنشائية والخدمية الهائلة التي اعتمدها مجلس الإدارة ، ويعكف على تنفيذها منذ اليوم الأول لتوليه المسئولية في الـ30 من نوفمبر ٢٠١٧، والتي تهدف إلى وضع النادي الأهلي في المكانة التي يستحقها، وتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء الجمعية العمومية.

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