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فن

هنرقص على الأحزان.. تعرف على ما قالته هيفاء وهبي لـ إليسا بسبب أغنيتها الجديدة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أعجبت المطربة هيفاء وهبي بأغنية إليسا الجديدة، التي تستعد لطرحها الأيام المقبلة.


وكتبت هيفاء عبر حسابها على تويتر: "إليسا بعتتلي غنيتها الجديدة من ابارح ما وقفت اسمعها ، بتعقد هنغني_كمان_وكمان وهنرقص ع الأحزان


وعلى الجانب الآخر قررت أسرة مسلسل "اسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبى استكمال تصوير العمل منتصف ابريل المقبل وذلك بعد توقف بسبب فيروس كورونا. 


ويأتي قرار استكمال التصوير بعد الاتفاق على كافة التجهيزات الخاصة بالتصوير فى الفترة المقبلة فى ظل الظروف الراهنة خاصة بعد إغلاق الطيران. 


مسلسل "أسود فاتح" مسلسل "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين. 




هنرقص على الأحزان.. تعرف على ما قالته هيفاء وهبي لـ إليسا بسبب أغنيتها الجديدة
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