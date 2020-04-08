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محافظات

لدعم المتضررين من كورونا.. توزيع مساعدات عينية عاجلة في كفر الشيخ

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:57 م
صدى البلد
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محمود زيدان
أعلنت جمعية الأورمان، اليوم، عن بدء توزيع مساعدات عينية لشرائح المتضررين من انتشار فيروس كورونا في قرى ونجوع ومدن المحافظة المختلفة لمساعدتهم في تجاوز مخاطر انتشار المرض، وذلك بالتعاون مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية أعدت خطة دعم متكاملة بدأت في تنفيذها في كفر الشيخ تشمل تقديم مساعدات غذائية عاجلة للأسر الأكثر تضررًا عبارة عن كرتونة مواد غذائية تحتوي على سلع غذائية رئيسية مثل الأرز والسكر والزيت والسمن والعدس والفول وغيرها من السلع الرئيسية فضلا عن 2 كيلو لحوم.

وأوضح شعبان أن الأورمان اعتمدت في تنفيذ خطتها الإغاثية العاجلة على فريق عمل المؤسسة بكفر الشيخ وعلى قاعدة بينات كبيرة نجحت الأورمان في تكوينها عبر عملها لسنوات داخل القرى والنجوع بالمحافظة كذلك على تعاون الجمعيات الأهلية الصغيرة في النجوع والقرى والمناطق الأشد احتياجًا في المحافظة.

وأشار شعبان إلى أن خطة الأورمان الإغاثية بدأت بشكل فعلي فى توزيع المساعدات العينية داخل عدد من القرى بمراكز كفر الشيخ المختلفة منها الفيروز مركز الرياض وجارٍ استكمال التوزيع في باقي المراكز والقرى .
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