رغم دعوات المقاطعة.. التعليم: 580 ألف طالب امتحنوا جغرافيا اولى ثانوي اليوم إلكترونيا من المنازل

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميًا اعلنت خلاله ، أنه قد توافد اليوم طلبة الصف الأول الثانوي الى موقع منصة الامتحان الإلكترونية، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيًا في اليوم الرابع من امتحان الصف الاول الثانوي التجريبي.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب ادوا الامتحان من خلال أجهزة التابلت، وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، وذلك للتدريب استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.





وقالت وزارة التربية والتعليم : لقد نجح 580 ألف طالب/طالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف طالب/طالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 98.5%، مؤكدةً أن هذا يؤكد أن هناك تحديا واضحا للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح لتحريض الطلاب على مقاطعة الامتحان .





جدير بالذكر أن هذا الامتحان تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.