كذبة أبريل الكبري.. أحمد موسى يعرض أحدث شائعة للجماعات الإخوانية.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن الشائعات التى تضرب الدولة، وأكد أن هناك أشخاصا تريد هدم الدولة.

وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، أن أحدث شائعة نشرتها الجماعات الإرهابية" الحكومة مد حظر التجول الساعة الـ 8 واقتضاء 20% من رواتب موظفيها".

وأوضح الإعلامى أحمد موسي، أن هذه الكذبة هى كذبة أبريل الكبري، وما نشر افتراء من جماعة الإخوان.

ولفت الإعلامي أحمد موسي، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى قال إن الوزراء تبرعوا من تلقاء نفسهم بـ ألت 20% من راتبهم لمدة 3 أشهر.

وأشار الإعلامى أحمد موسي، إلى أن رئيس الوزراء لم يقول ما نشرته الجماعات الإرهابية وقام موسي بعرض كلمة الدكتور مصطفى مدبولى.