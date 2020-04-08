هاني الناظر يطالب المواطنين بتطهير الأموال بالكحول بعد سحبها من ماكينات الصرف

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى أمراض الجلدية، إن الزحام فى أى مكان سبب رئيسي لانتشار الفيروس، موضحًا أن الشخص المصاب ينقل الفيروس لأعداد كثيرة.

وأضاف هاني الناظر خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن العدوى تأتى عن طريق اللمس وعن طريق الهواء.





وأوضح هاني الناظر أن كثرة السلام و الاحضان تتسبب فى نقل فيروس كورونا، وطالب الجميع بارتداء الجوانتى و الكمامة حال الخروج فى الشارع.





وأشار هاني الناظر إلى أن المواطن عندما يذهب لسحب أموال من ماكينة الصرف الآلى عليه ان يكون معه كحول وكمامة وجوانتي.





ولفت هاني الناظر إلى أن، المواطن عندما يسحب أموال عليه ان ىيطهر الأموال بالكامل بالكحول.