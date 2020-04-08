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توك شو

الشلولو والعسل .. هانى الناظر يكشف طرق الوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:26 م
هانى الناظر
هانى الناظر
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البهي عمرو

قال الدكتور هاني الناظر، استشارى أمراض الجلدية، إن ما نشر عن وجود أكلات تقضى على فيروس كورونا غير صحيح، موضحًا ان تناول العسل لا يقتل أو يعالج الفيروس.

وأضاف هاني الناظر خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن ما نشر بأن الشلولو يقضى على كورونا غير علمى.

وأوضح هاني الناظر أن الطب لا يوجد به تخصص اعشاب، وما يتم تناوله من أخبار بان الشلولو يعالج  كورونا غير صحيح وعلينا الانتباه لذلك.


وأوضح  أن الجلوس فى البيت و اتباع التعليمات يقى الانسان من الاصابة بكورونا.


و شدد  هاني الناظر على اهمية تسخين الخبز قبل تناوله،  للقضاء على أي فيروسات أو ميكروبات عالقة عليه، وفي حال عدم تسخينه وعليه فيروس فإنه يسبب انتقال العدوى لمن يأكله.

وكشف الناظر عن أفضل طريقة لغسل الخضروات الطازجة لتطهيرها من أي ميكروبات أو فيروسات، وذلك من خلال وضعها في إناء واسع ومن ثم غسلها بالماء والخل وبعد ذلك الغسيل بالماء والصابون

وحذر  الناظر  من خطورة  وضع الخل على الكلور لأنهما يتفاعلان وينتج عنهما  غاز يسبب الاختناق. .

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