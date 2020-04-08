علينا الانتباه.. هانى الناظر يكشف طرق انتشار الفيروس بين المواطنين.. فيديو

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى أمراض الجلدية، إن فيروس كورونا ينتقل بين المواطنين عن طريق اللمس وعن طريق الهواء مؤكدًا أن أمريكا أكدت خلال تقرير أن الفيروس ينتقل فى الهواء وخلال الكلام.

وأضاف هاني الناظر خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن كل مواطن عليه ارتداء الجوانتى و الكمامة و بعد ذلك على كل مواطن التخلص منها.

وأوضح هاني الناظر أنه يجب التخلص من الجوانتى و الماسك بعد استخدامهم لمرة واحدة، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

وأشار هاني الناظر إلى أن جميع المواطنين عليهم الالتزام بالتعليمات للحد من انتشار الفيروس، وطالب هانى الناظر من المواطنين بالجلوس فى البيت.

ولفت هاني الناظر إلى أن، الفترة المقبلة من الأيام الخطرة وعلينا الانتباه لذلك.