احترس.. هل يختلف نوع الكمامة في الحماية من فيروس كورونا؟

توصلت دراسة حديثة من قبل باحثين في المعاهد الوطنية للصحة في ماريلاند بالولايات المتحدة، إلى أن أي شكل من أشكال الكمامات سواء كانت الطبية أو من القماش، يمكن أن يوقف انتشار فيروس كورونا التاجي عبر منع تسلل قطرات اللعاب غير المرئية بين الأشخاص عندما يتحدثون إلى بعضهم البعض.
وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بحسب ما أثبتته الدراسات السابقة، أن فيروس كورونا التاجي يمكن أن ينتشر أيضًا في قطرات صغيرة من الكلام غير مرئية للعين المجردة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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وأوضحت الدراسات السابقة، أنه يمكن للتحدث أن يتسبب في رش آلاف قطرات الكلام إلى الخارج كل دقيقة، ويقول العلماء إنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انتشار فيروس كورونا التاجي، ومع ذلك فإن ارتداء غطاء على الفم والأنف فعال للغاية في منع انتشار هذه الجسيمات المعدية.
وأضاف الباحثون، إلى ان قناع الوجه او الكمامة من اي نوع يمكن ان يقلل بشكل كبير من إفراز القطرات و الرذاذ المنبعث خلال التحدث والكلام في انتشار فيروس كورونا بين الأشخاص، لذا ينصح بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل والتعامل مع الأشخاص الآخرين.
وتابع الباحثون، إن ارتداء أي نوع من غطاء الفم من القماش في الأماكن العامة من قبل كل شخص، إضافة إلى الالتزام الصارم بالمسافة الاجتماعية وغسل اليدين ، يمكن أن يقلل بشكل كبير من معدل انتقال فيروس كورونا التاجي.
وقال الدكتور فيليب أنفينرود المشرف على الدراسة، إن قطرات الكلام يمكنها ان تنقل فيروس كورونا التاجي بطريقتين، وهي مباشرة وغير مباشرة، حيث يمكن أن يؤدي استنشاق القطرة إلى الإصابة والقطرات التي تهبط على الأسطح ، يتبعها انتقال إلى الجسم.