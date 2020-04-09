احترس.. هل يختلف نوع الكمامة في الحماية من فيروس كورونا؟

عبر منع تسلل قطرات اللعاب غير المرئية بين الأشخاص عندما يتحدثون إلى بعضهم البعض.

من قبل باحثين في المعاهد الوطنية للصحة في ماريلاند بالولايات المتحدة،

الباحثون المشرفون على الدراسة، بحسب ما

ومع ذلك فإن ارتداء غطاء على الفم والأنف فعال للغاية في منع انتشار هذه الجسيمات المعدية.

وأوضحت الدراسات السابقة، أنه يمكن للتحدث أن يتسبب في رش آلاف قطرات الكلام إلى الخارج كل دقيقة، ويقول العلماء إنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انتشار

وأضاف الباحثون، إلى ان

وتابع الباحثون، إن ارتداء أي نوع من غطاء الفم من القماش في الأماكن العامة من قبل كل شخص، إضافة إلى الالتزام الصارم بالمسافة الاجتماعية وغسل اليدين ، يمكن أن يقلل بشكل كبير من معدل انتقال

وقال الدكتور فيليب أنفينرود المشرف على الدراسة، إن قطرات الكلام يمكنها ان تنقل فيروس كورونا التاجي بطريقتين، وهي مباشرة وغير مباشرة، حيث يمكن أن يؤدي

القطرة إلى الإصابة والقطرات التي تهبط على الأسطح ، يتبعها انتقال إلى الجسم.