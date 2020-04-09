AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احترس.. هل يختلف نوع الكمامة في الحماية من فيروس كورونا؟

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:59 ص
هل يختلف نوع الكمامة
هل يختلف نوع الكمامة في الحماية من فيروس كورونا؟
Advertisements
آية التيجي

توصلت دراسة حديثة من قبل باحثين في المعاهد الوطنية للصحة في ماريلاند بالولايات المتحدة، إلى أن أي شكل من أشكال الكمامات سواء كانت الطبية أو من القماش، يمكن أن يوقف انتشار فيروس كورونا التاجي عبر منع تسلل قطرات اللعاب غير المرئية بين الأشخاص عندما يتحدثون إلى بعضهم البعض.


وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بحسب ما أثبتته الدراسات السابقة، أن فيروس كورونا التاجي يمكن أن ينتشر أيضًا في قطرات صغيرة من الكلام غير مرئية للعين المجردة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إقرأ ايضا :


وأوضحت الدراسات السابقة، أنه يمكن للتحدث أن يتسبب في رش آلاف قطرات الكلام إلى الخارج كل دقيقة، ويقول العلماء إنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى انتشار فيروس كورونا التاجي، ومع ذلك فإن ارتداء غطاء على الفم والأنف فعال للغاية في منع انتشار هذه الجسيمات المعدية.  


وأضاف الباحثون، إلى ان قناع الوجه او الكمامة من اي نوع يمكن ان يقلل بشكل كبير من إفراز القطرات و الرذاذ المنبعث خلال التحدث والكلام في انتشار فيروس كورونا بين الأشخاص، لذا ينصح بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل والتعامل مع الأشخاص الآخرين.


وتابع الباحثون، إن ارتداء أي نوع من غطاء الفم من القماش في الأماكن العامة من قبل كل شخص، إضافة إلى الالتزام الصارم بالمسافة الاجتماعية وغسل اليدين ، يمكن أن يقلل بشكل كبير من معدل انتقال فيروس كورونا التاجي.


وقال الدكتور فيليب أنفينرود المشرف على الدراسة، إن قطرات الكلام يمكنها ان تنقل فيروس كورونا التاجي بطريقتين، وهي مباشرة وغير مباشرة، حيث يمكن أن يؤدي استنشاق القطرة إلى الإصابة والقطرات التي تهبط على الأسطح ، يتبعها انتقال إلى الجسم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيروس ينتقل من الحيوان والجماد.. محلول رخيص للوقاية من كورونا

بلاش الدقن.. الرجال أكثر عرضة لفيروس كورونا

هل يعيش فيروس كورونا على الذقن.. مفاجأة تخص الرجال

لن تتوقع.. عادة خطيرة ترتكبها النساء تجعلهن أكثر عرضة لـ فيروس كورونا

جمال شعبان ينهي الجدل حول انتقال فيروس الكورونا عبر الهواء

هل ينتشر فيروس كورونا عبر الكلام؟.. الإجابة صادمة

ترشيحاتنا

عضو اتحاد الكرة يكشف موقف الجبلاية من إلغاء الدوري الممتاز

الفلوس السبب.. كواليس جديدة في أزمة عاشور مع الأهلي

مدرس بجامعة صينية : مصر قادرة علي القضاء على كورونا بهذه الطريقة

وزير الإعلام يكشف عن موعد انتهاء أزمة كورونا وسبب تبرعات الحكومة.. فيديو

متعافية من كورونا: الفيروس أصابني رغم ارتدائي كل المستلزمات الوقائية.. فيديو

بملابس كلاسيك.. شاهد| أحدث جلسة تصوير لـ زوجة رامي جمال برفقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستحق ذلك.. طرد مسئولة بريطانية بعد الشماتة في مرض رئيس الوزراء بـ كورونا

بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور