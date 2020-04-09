هاني الناظر يكشف معلومات مهمة لمواجهة كورونا.. وحقيقة الشلولو والعسل في علاج الفيروس.. فيديو

حل الدكتور هانى الناظر، استشارى أمراض الجلدية، ضيفًا على الإعلامى أحمد موسي ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، وكشف عن تفاصيل مهمة عن انتشار فيروس كورونا، كما تحدث عن الوصفات الطبية التي وُصفت بأنها تعالج كورونا.

أهم ما جاء بالحوار:

العلاج على بعد خطوات.. هانى النظر يعلن موعد انتهاء فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى أمراض الجلدية، إن هناك علماء أكدوا أن فيروس كورونا سينتهى خلال ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن هذا اتجاه علمي وليس تكهنات.





وأضاف هاني الناظر خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن العالم على بعد خطوات للتوصل لعلاج لفيروس كورونا.





وتحدث هانى الناظر عن أهمية الشمس لجسم الإنسان قائلا إن جسم الإنسان يحصل على فيتامين "د" عندما يتعرض لأشعة الشمس، موضحًا أن فيتامين د مهم للجلد ويساهم فى مقاومة فيروس كورونا كما أن فيتامين د مهم ايضًا للجهاز المناعي وللعظام،





بلاش ناكل فسيخ.. هانى الناظر: البقاء فى المنزل أقوى سلاح لمواجهة كورونا.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر، استشارى أمراض الجلدية، إن بيان وزارة الصحة يؤكد أن الحالات المصابة انفضت وهذا مؤشر ايجابي.

وأضاف هاني الناظر خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن الجميع مطالب بالجلوس فى البيت، مؤكدًا أن الخط الدفاع الأول لمواجهة كورونا هو الجلوس فى البيت.

وأوضح هاني الناظر أن البقاء فى المنزل سلاح قوى لمواجهة كورونا، ,وهناك ارتفاع فى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء وهذا يعكس الأجراءت التى تمت من الدولة.

هانى الناظر : غسل الخضراوات والفاكهة بالماء والصابون ضرورى لهذا السبب

قال الدكتور هاني الناظر، استشارى أمراض الجلدية، إن الماء و الصابون رقم واحد فى التطهير و التعقيم للوقاية من كورونا، ويجب ترك الأحذية خارج المنزل للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف هاني الناظر خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن تسخين الخبز ضروري لمنع انتقال فيروس كورونا.

وأوضح هاني الناظر أن الخضراوات والفاكهة يجب غسلها بالماء والصابون لقتل الفيروسات التي تتواجد عليها مشيرا إلى أن استخدام الكلور يتسبب فى حرق الجلد وانصح بعد استخدامه.

الشلولو والعسل .. هانى الناظر يكشف طرق الوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر، استشارى أمراض الجلدية، إن ما نشر عن وجود أكلات تقضى على فيروس كورونا غير صحيح، موضحًا ان تناول العسل لا يقتل أو يعالج الفيروس.

وأضاف هاني الناظر خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن ما نشر بأن الشلولو يقضى على كورونا غير علمى.

وأوضح هاني الناظر أن الطب لا يوجد به تخصص اعشاب، وما يتم تناوله من أخبار بان الشلولو يعالج كورونا غير صحيح وعلينا الانتباه لذلك.





علينا الانتباه.. هانى الناظر يكشف طرق انتشار الفيروس بين المواطنين.. فيديو

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى أمراض الجلدية، إن فيروس كورونا ينتقل بين المواطنين عن طريق اللمس وعن طريق الهواء مؤكدًا أن أمريكا أكدت خلال تقرير أن الفيروس ينتقل فى الهواء وخلال الكلام.

وأضاف هاني الناظر خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن كل مواطن عليه ارتداء الجوانتى و الكمامة و بعد ذلك على كل مواطن التخلص منها.

هاني الناظر يطالب المواطنين بتطهير الأموال بالكحول بعد سحبها من ماكينات الصرف

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى أمراض الجلدية، إن الزحام فى أى مكان سبب رئيسي لانتشار الفيروس، موضحًا أن الشخص المصاب ينقل الفيروس لأعداد كثيرة.

وأضاف هاني الناظر خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن العدوى تأتى عن طريق اللمس وعن طريق الهواء.

وأوضح هاني الناظر أن كثرة السلام والاحضان تتسبب فى نقل فيروس كورونا، وطالب الجميع بارتداء الجوانتى والكمامة حال الخروج فى الشارع.