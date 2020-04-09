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رياضة

طارق سليمان: الشناوي أخبرني بأمر تحقق في كأس العالم بروسيا ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:18 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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حسن العمدة
قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه فوجئ بتولي محمد الشناوى حراسة عرين منتخب مصر في كأس العالم. 

وأكد طارق سليمان، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "عندما أبلغني الشناوى بحراسة عرين مصر في كأس العالم بروسيا، كان وقتها بديلا لـ شريف إكرامي لذلك فوجئت بهذا الخبر".

وتابع "الشناوي حارس موهوب ولديه خبرات كبيرة، ويتمتع بطموحات كبيرة؛ وهو ما جعله حارسا لمنتخب مصر في كأس العالم".

وانضم محمد الشناوي للنادي الأهلي فى عام 2016 قادما من نادي بتروجت.

يشار إلى الأهلي يتصدر ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة.
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