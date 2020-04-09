AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طارق شوقي: ضبط المعلم المحرض على مقاطعة الامتحانات الإلكترونية وفصله من التعليم

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:43 ص
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التعرف على المعلم الذي قام بتحريض طلاب الصف الأول الثانوي على مقاطعة الامتحانات الإلكترونية، وادعى سقوط السيستم الإلكتروني للامتحانات التجريبية.


وقال وزير التربية والتعليم، "لقد تم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضده تمهيدًا لفصله من مهنة التعليم السامية، وكذلك يتم الآن التعامل مع الطالبات اللاتي اشتركن في هذا العمل المؤسف".


وأضاف وزير التربية والتعليم، "ستظل مصر بمعلميها وطلابها بخير، حيث إن طلاب الصف الأول الثانوي أظهروا التزامًا رائعًا وواجهوا الدعوات المغرضة بتأدية ٥٨٠ ألف طالب لامتحان الجغرافيا إلكترونيا"، مشيرًا إلى أنه قد توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.


وأوضح وزير التربية و التعليم أنه قد نجح 580 ألف طالب من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان اليوم، من إجمالي 589 ألف طالب بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 98.5%، في تحدي واضح للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح بعدم الدخول على الاختبار الإلكتروني.


جدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان و اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ستعقد على التابلت من المنزل

سجل شكوتك من امتحان الصف الأول الثانوي 2020 .. عبر هذا الرابط

التعليم: منصة الامتحان تعمل بكفاءة مع طلاب أولى ثانوي.. ولا شكاوى حتى الآن

وزارة التعليم تبعث برسائل طمأنة لطلاب الدبلومات الفنية.. طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحانات بكفاءة ويستعدون لـ اختبار الأحياء

التعليم : غرف عملياتنا تراقب سير امتحان أولى ثانوي الذي يتم من المنازل الآن

وزير التعليم: فصل أي طالب أو معلم يروج أكاذيب عن الامتحانات الالكترونية

ترشيحاتنا

العلاج على بعد خطوات.. هانى النظر يعلن موعد انتهاء فيروس كورونا.. فيديو

بومبيو: إصابة عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين بـ كورونا

النيابة العامة الكويتية تستدعى مبارك البغيلى للتحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر

الأعداد هتزيد .. عمرو أديب يشعل تويتر بتويتة جديدة عن كورونا.. شاهد

طارق شوقي: ضبط المعلم المحرض على مقاطعة الامتحانات الإلكترونية وفصله من التعليم

بـ 78 مليون جنيه.. أتليتكو مينيرو البرازيلي يستهدف ضم نجم بيراميدز.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها

بملابس كلاسيك.. شاهد| أحدث جلسة تصوير لـ زوجة رامي جمال برفقته