طارق شوقي: ضبط المعلم المحرض على مقاطعة الامتحانات الإلكترونية وفصله من التعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التعرف على المعلم الذي قام بتحريض طلاب الصف الأول الثانوي على مقاطعة الامتحانات الإلكترونية، وادعى سقوط السيستم الإلكتروني للامتحانات التجريبية.





وقال وزير التربية والتعليم، "لقد تم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضده تمهيدًا لفصله من مهنة التعليم السامية، وكذلك يتم الآن التعامل مع الطالبات اللاتي اشتركن في هذا العمل المؤسف".





وأضاف وزير التربية والتعليم، "ستظل مصر بمعلميها وطلابها بخير، حيث إن طلاب الصف الأول الثانوي أظهروا التزامًا رائعًا وواجهوا الدعوات المغرضة بتأدية ٥٨٠ ألف طالب لامتحان الجغرافيا إلكترونيا"، مشيرًا إلى أنه قد توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.



