بسبب كمين شرطة.. تفاصيل خناقة وخيانة علي ربيع لـ أوس أوس ..فيديو

كشف الفنان أحمد فهمي، عن قصة خناقة علي ربيع وأوس أوس فى بدايتهما الفنية، وتحديدا أثناء فترة اشتراكهما في فيلم "الحرب العالمية الثالثة".





وقال أحمد فهمي، فى لقاء تلفزيوني ببرنامج "جمهور الثالثة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، إنه أثناء تصوير فيلم "الحرب العالمية الثالثة" تشاجر كل من على ربيع وأوس أوس أثناء كواليس العمل.





وأوضح أحمد فهمى "فوجئت بغضب شديد من أوس أوس ضد علي ربيع بسبب تصرف تعرض له الأول، حيث كانا يركبان سيارة أوس أوس، ومرا على كمين شرطة، وفجأة وبدون مقدمات قرر علي ربيع ترك أوس أوس، وفر من السيارة من دون أي سبب، وهو ما اعتبره نوعا من التخاذل والخيانة".





وأشار أحمد فهمى "السبب وراء هذا الأمر أن علي ربيع يخاف من الشرطة، ويخشى أن يتورط فى أى أزمة قد تؤثر على مستقبله الفنى".





يذكر أن أحمد فهمى يقوم حاليا بتصوير دوره فى مسلسل "رجالة البيت" مع الفنان أكرم حسنى، ومن المقرر أن يعرض العمل فى رمضان المقبل.