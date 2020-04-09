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أخبار العالم

رئيس دولة يعلن إصابة ابنه بـ فيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:20 ص
رئيس دولة يعلن إصابة
رئيس دولة يعلن إصابة ابنه بـ فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أمس  الأربعاء، نقل نجله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب فوتشيتش عبر صفحته على تطبيق "إنستجرام": "أصيب نجلي الأكبر بفيروس كورونا وسمحت حالته السريرية بإدخاله عيادة الأمراض المُعدية".

ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

ودانيلو فوسيتش 22 سنة هو أكبر أبناء الرئيس الثلاثة.

ولا يزال الوباء ينتشر في اكثر من 170 دولة محدثا اصابة نحو 1500000 مصاب، وأدخلت العديد من البلدان تدابير إبعاد اجتماعي شديدة وأغلقت حدودها للحد من تفشي المرض وتخفيف الضغط على خدمات الرعاية الصحية الخاصة بها.
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