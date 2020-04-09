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أخبار العالم

39 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 10 ألاف و423 حالة

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:31 ص
صدى البلد
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أ ش أ
بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية حتى فجر اليوم الخميس 10 ألاف و423 حالة، وسط استمرار زيادة حالات الإصابة من الوافدين وحالات الإصابة في العاصمة وضواحيها.
وصرحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم بأن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا ارتفع بـ39 حالة حتى منتصف ليل أمس مقارنة مع اليوم السابق له، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة من الوافدين 23 حالة فيما بلغ عدد المصابين من المدن الأخرى 16 حالة.
ومن بين الإصابات الجديدة، جاءت 22 حالة في سول وضواحيها، منها 12 حالة في سول متأثرة من حالات واردة من الوافدين، و10 حالات للإصابة في إقليم كيونجكي المجاور للعاصمة.
وبلغ عدد الضحايا من الفيروس حتى الأن 204، بزيادة 4 حالات وفاة عن اليوم السابق.
وقد خضع ما مجموعه 494 ألفا و711 شخصا لفحوصات كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 468 ألفا و 779 منهم سلبية. ويجرى حاليا فحص 15 ألفا و509 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

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